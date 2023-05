‘Gebruik AI vergroot winstmarge met 4 procentpunten’

Volgens zakenbank Goldman Sachs kunnen bedrijven hun productiviteit met de toepassing van kunstmatige intelligentie een stuk verhogen. Dat zou bij bedrijven in de Standard & Poor’s 500-index tot een 4 procentpunt hogere winstmarge kunnen leiden, is de inschatting.

Beleggingsstrategen van de bank doen hun voorspelling nadat de index, die bestaat uit de vijfhonderd grootste bedrijven in de Verenigde Staten, dit jaar met 9 procent is gestegen. Die stijging komt voor een groot deel door bedrijven die veel gebruik maken van AI: Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet, Nvidia, Apple en Facebook-eigenaar Meta Platforms nemen het volledige jaarrendement van de S&P 500 voor hun rekening. Een kwart tot de helft van de koerswinst zou op het conto van de buzz rond AI geschreven kunnen worden, aldus Jessica Rabe, mede-oprichter van DataTrek Research. Zonder de AI-gedreven aandelen zou de index dit jaar verlies noteren. De optimistische geluiden uit de VS moeten de vrees voor een recessie bedwingen.

Bron: ANP