Mazars onthoudt zich van oordeel over Strukton-cijfers

Bouwbedrijf Strukton heeft voor het eerst sinds 2019 een gecontroleerde jaarrekening gepresenteerd. Die betreft de cijfers over 2020 en is alsnog rijkelijk te laat ingediend, mede omdat er maar geen accountant gevonden kon worden. Die taak heeft Mazars inmiddels op zich genomen, maar die onthoudt zich verder van een oordeel over de cijfers. Zo was er onvoldoende informatie over een metroproject in Saudi-Arabië en was er te weinig zicht op het aantal gewerkte uren.

Strukton is het bedrijf van de veelbesproken ondernemer Gerard Sanderink, die na enige tijd aan de zijlijn te hebben gestaan vorig jaar weer de rol van CEO op zich nam, maar vervolgens dit jaar weer is geschorst. Ook bij Centric, een van de andere Sanderink-bedrijven, is de eigenaar uit het dagelijks bestuur gezet. Dat gebeurde na een oordeel van het gerechtshof. Deze week buigt de Ondernemingskamer zich over de situatie bij Strukton.

Problemen bij grote projecten

Over 2020 boekte Strukton bijna 200 miljoen euro verlies bij een omzet van bijna 1,5 miljard euro. ‘Met name problemen bij een aantal grote projecten en eenmalige kosten waren hiervan de oorzaak. Intussen heeft Strukton een aantal noodzakelijke maatregelen geformuleerd gericht op het oplossen van de problemen uit het verleden, en het voorzien in een ruimere kapitaalpositie ten behoeve van de borging van de continuïteit van de ondernemingen’, aldus het bedrijf. Dat realiseert zich ook dat het niet wenselijk is dat een jaarverslag zo laat wordt gedeponeerd. ‘De reden voor de vertraging is dat Strukton enige tijd geen accountant had, er onvoldoende capaciteit was op het vlak van financial controlling en er problemen waren met de governance van de onderneming. CEO en eigenaar Gerard Sanderink is in maart van dit jaar geschorst door de RvC en er is een nieuw interim-bestuur aangekondigd, met Rob van Wingerden als CEO a.i., Mark de Haas als CTO a.i. en Arthur Vlaanderen als CFO.’

Metroproject

Juridische strubbelingen rond een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad zorgden voor een forse afschrijving van ruim 50 miljoen euro. Strukton heeft zich teruggetrokken uit dat project en uit het Midden-Oosten als geheel. ‘Het gevolg hiervan is onder andere dat de accountant geen toegang meer heeft tot de financiële gegevens van het consortium in Saudi-Arabië waar Strukton deel van uitmaakte. Hierdoor kan dit project over 2020 niet meer worden ge-audit en heeft Mazars moeten besluiten om voor het geheel van de jaarrekening 2020 een verklaring van oordeelonthouding af te geven. Omdat in de jaarrekening van 2021 de cijfers van 2020 ter vergelijking worden gepresenteerd, is de verwachting dat de controleverklaring voor boekjaar 2021 een vergelijkbare strekking zal hebben.’ Rond de Saudische kwestie loopt nog een Fiod-onderzoek in verband met mogelijke corruptie.

In Nederland waren de resultaten slecht door onder meer een project in Groningen en het ‘MEET RIVM’-project, voor een nieuwe huisvesting van het RIVM. Dat laatste komt door ‘complexe issues waarover formele geschilprocedures lopen en welke nog een aanmerkelijk risico met zich meebrengen’.

Urenregistratie

Een tweede reden om geen oordeel te geven, is voor Mazars de onmogelijkheid om de urenregistratiesystemen te controleren. Het gaat dan met name om medewerkers van het bedrijfsonderdeel Rail Systems die niet meer in dienst zijn. Samen zijn die goed voor 14,3 miljoen euro aan gewerkte uren. ‘We konden niet vaststellen of er correcties nodig waren met betrekking tot het aantal geregistreerde uren.’

Het streven is om dit jaar ook de controle van 2021 af te ronden. Mazars is de opvolger van PwC, die in 2019 opstapte na onenigheid.