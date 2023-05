Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?

Het geduld van de Belastingdienst met ruim 60.000 ondernemers begint nu echt op te raken. Wat kun je als accountant nog doen voor ondernemers die nog steeds niet gereageerd hebben, die een of meer termijnen achterlopen of waarvan te voorzien is dat ze tussen nu en het einde van het jaar met aflossingsproblemen te maken krijgen?

Intrekken coronabetaalregeling

Vanaf 13 juni 2023 gaat de Belastingdienst aan alle ondernemers die een of meer termijnen achterlopen met het terugbetalen van de coronabelastingschuld een brief sturen waarin wordt aangegeven dat de coronabetaalregeling wordt ingetrokken. Ondernemers die een dergelijke brief krijgen, dienen de totale openstaande belastingschuld binnen 14 dagen te voldoen. Wordt aan dit betaalverzoek niet voldaan dan volgen er verdere invorderingsmaatregelen en zal de ontvanger de rechtsmiddelen die ter beschikking staan gebruiken om de openstaande belastingschuld te innen.

Kop in het zand

Het lijkt erop dat veel ondernemers met schuldenproblemen de kop in het zand hebben gestoken. Daarbij dient bedacht te worden dat er ook een categorie ondernemers is die hoopt op een generieke kwijtschelding. De staatssecretaris is hier echter heel duidelijk over: dit gaat niet gebeuren. In totaal hebben 93.000 ondernemers een coronabetaalachterstand bij de Belastingdienst, waarvan 60.000 ondernemers nog geen enkele termijn hebben betaald. Van de 93.000 ondernemers hebben inmiddels 41.000 ondernemingen ook een post-corona belastingschuld opgebouwd. 21.000 ondernemingen met een coronabetaalachterstand hebben ook een pre-coronaschuld openstaan.

Drie situaties

Je kunt als accountant te maken krijgen met de volgende situaties:

Je klant is helemaal bij en verwacht ook in de toekomst aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Bij deze klant hoef je geen actie te ondernemen. Je klant is nu helemaal bij met zijn verplichtingen, maar verwacht de komende periode alsnog met betaalproblemen te maken te krijgen. Voor deze klant kan je een onderbouwd verzoek doen om de oorspronkelijke betaaltermijn van 60 maanden op te rekken naar 84 maanden. Ook kan de klant op het moment dat deze situatie zich voordoet een eenmalig verzoek doen voor een betaalpauze van 1 kwartaal of een halfjaar. Mocht blijken dat deze oplossingen geen soelaas bieden dan kan onderzocht worden of het zinvol is om een schuldsaneringsverzoek te doen. Je klant loopt nu al achter met zijn betalingen bij de Belastingdienst en heeft hierover op geen enkele wijze gecommuniceerd. De klant is hierbij te goeder trouw. Onderzoek dan of een betaalpauze met terugwerkende kracht of een betaalregeling van 84 maanden een oplossing biedt, danwel of het zinvol is om een schuldsaneringsverzoek te doen. Stuur in ieder geval direct een brief naar de ontvanger van de Belastingdienst, waarin je aangeeft welke acties je klant gaat nemen om het schuldenvraagstuk op te lossen.

Het saneringsverzoek

Tot 1 oktober 2023 hanteert de Belastingdienst, onder voorwaarden, een relatief soepel beleid als het gaat om het kwijtschelden van belastingen. Een eerste check die je kunt doen voor een klant is het opstellen van een kasstroomoverzicht voor 36 maanden waaruit blijkt wat de effecten zijn als de klant normaal aan al zijn verplichtingen zou voldoen. Blijkt uit dit overzicht dat de onderneming steeds verder in de liquiditieitsproblemen komt, dan is het zinvol om de mogelijkheden van een schuldsanering te onderzoeken. Daarbij kan er gestreefd worden naar een minnelijk akkoord, bij complexe schuldenvraagstukken zal het soms nodig zijn gebruik te maken van de WHOA-route.

Geen zin

Het indienen van een schuldsaneringsvoorstel heeft geen zin, als de ondernemer wel over voldoende liquide middelen beschikt, maar verwacht dat hij ook geld nodig heeft voor nieuwe investeringen. Ook heeft het geen zin om de fiscus te verzoeken gelden kwijt te schelden uit coulance. Het heeft ook geen zin om een schuldsaneringsverzoek te doen als blijkt dat er geen rendabele exploitatie mogelijk is.

Helemaal klem

Zit een ondernemer helemaal klem mentaal en financieel en heeft deze ook geen geld, of kan deze ook geld vrijmaken dan is het zinvol om contact te zoeken met Geldfit Zakelijk, Over Rood, de KvK of de gemeente waarin de ondernemer gevestigd is. Zij onderzoeken dan samen met de ondernemer wat nog wel mogelijk is. Voorkom in ieder geval dat de ondernemer helemaal niets doet, want in de meeste gevallen leidt dit tot nog meer schade voor de ondernemer. In het kader van je zorgplicht is het ook goed om in je dossier vast te leggen, welke acties je hebt ondernomen richting een klant met schuldenproblematiek.

