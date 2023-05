Groei Baker Tilly zet door in 2022

Baker Tilly heeft in 2022 een omzetgroei van 9,3% gerealiseerd, waarmee de totale omzet op € 115 miljoen uitkwam. In 2021 bedroeg de omzet € 105 miljoen. Het top 10-kantoor toont zich behoorlijk ambitieus, want de doelstelling is om in 2027 € 200 miljoen omzet te behalen. Dat moet behalve met behulp van autonome groei ook via overnames bereikt worden.



Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel kijkt tevreden terug op 2022. “Met dank aan de inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van onze klanten bleef Baker Tilly vast op koers. We hebben met een mooi financieel resultaat onze positie als top-10 speler stevig geconsolideerd. De coronamaatregelen liepen vorig jaar weliswaar ten einde, maar de oorlog in de Oekraïne en de daaropvolgende inflatie leidden tot veel onzekerheid in de markt. We zien dat het onze klanten ook in 2023 raakt.”

Meer klanten, meer omzet

Ronald Hoeksel zag in 2022 opnieuw een grotere vraag naar de diensten van Baker Tilly. “Vooral de toenemende vraag naar onze adviesdiensten draagt bij aan onze omzetstijging. We richten ons primair op MKB-bedrijven en organisaties in de publieke sector. Door de inspanningen en deskundigheid van al onze medewerkers zagen wij onze klantenportefeuille toenemen. Het bewijst dat onze focus op customer intimacy en productverbreding zijn vruchten afwerpt. Een goed voorbeeld daarvan is onze vernieuwde advisering op het gebied van ESG.”

Arbeidsmarkt en diversiteit

Baker Tilly ervaart de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Volgens Hoeksel blijft het een uitdaging om getalenteerde medewerkers te werven en te behouden. “We zetten alles op alles om goede mensen aan ons te verbinden. Dankzij de instroom van 242 nieuwe collega’s hadden we eind 2022 889 medewerkers.”

Diversiteit en inclusie zijn speerpunten van Baker Tilly. Hoeksel: “Iedereen moet zich bij ons veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Daar zetten we hard op in. De verhouding mannen-vrouwen ligt nu op ongeveer 60-40 procent en ook van de tien nieuwe partners per 1 januari 2023 zijn er vier vrouw, dus dat beweegt de goede kant op.”

Groei richting 2027

Baker Tilly heeft een goede uitgangspositie om verder te groeien volgens Hoeksel, die wil meedoen in de consolidatiebeweging in de sector. “Schaalvergroting is een voorwaarde om te kunnen blijven investeren in kwaliteit en productverbreding. Daarnaast is groei noodzakelijk om als werkgever de beste carrière- en ontwikkelkansen te bieden.” Baker Tilly ligt met een autonome omzetstijging tot € 115 miljoen op koers richting € 200 miljoen omzet in 2027, maar onderzoekt ook groei door overnames van accountants- en advieskantoren. “Voorwaarde is dat ze qua kwaliteit en dienstverlening in onze strategie passen”, benadrukt Hoeksel.