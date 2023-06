Landbouwaccountants: topdrukte door Gecombineerde Opgave

De jaarlijkse ‘meitelling’, beter bekend als de Gecombineerde Opgave, is normaal een formaliteit. Maar dit jaar hebben boeren er zoveel werk aan dat zij massaal aankloppen bij accountants. Die hebben hun handen echter al meer dan vol.

Elk jaar moeten Nederlandse boeren tussen 1 maart en 15 mei hun bedrijf in kaart brengen. In de Gecombineerde landbouwopgave, ofwel meitelling, geeft een boer zijn gewaspercelen aan en wat hij op deze percelen verbouwt. Zo kan aanspraak worden gemaakt op mestruimte en subsidie uit het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Normaal is dit een formaliteit, maar dit jaar is de Gecombineerde opgave uitermate complex. Dat komt door drie grote veranderingen. Er is niet alleen een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid, vanaf dit jaar moeten boeren ook bufferstroken intekenen. Daarnaast krijgen zij te maken met een nieuw systeem voor perceelsgrenzen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Run op adviseur

Normaal gesproken doet de helft van de boeren de Gecombineerde Opgave zelf, de andere helft doet het samen met een landbouwadviseur. Volgens Jeroen van den Hengel van Alfa Accountants & Adviseurs klopt nu een ruime meerderheid van de boeren bij adviseurs aan voor hulp. Hij schat in dat zeventig procent van de agrariërs de Gecombineerde Opgave dit jaar niet zelf kan of wil doen, zegt hij in dagblad Trouw. Maar vaak krijgen zij nul op rekest. De landbouwaccountants hebben hun handen al meer dan vol aan boeren die de Gecombineerde Opgave altijd al uitbesteedden. Voor nieuwe opdrachten ontbreekt de capaciteit.

‘Voorheen waren er tal van adviseurs die boeren hielpen bij de Gecombineerde landbouwopgave’, vertelt Van den Hengel in de krant. ‘Denk aan adviseurs van voerleveranciers of kleinere advieskantoren. Veel hebben dit jaar gezegd: ‘Het wordt zo complex, we stoppen ermee. Dit wordt ons te veel risico.’ Door de grote onzekerheid durven ze hun hand niet meer in het vuur te steken voor hun advies.’ En dus kloppen de agrariërs aan bij één van de grote accountantskantoren die gespecialiseerd zijn in landbouw: Alfa, Flynth, Abab en Countus, verenigd in de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB).

Tijdrovend

Een boer met 90 hectare grond en circa 250 percelen rekent in Trouw voor dat hij alleen al met zich inlezen circa dertig uur kwijt was. Hij denkt in totaal 70 uur kwijt te zullen zijn aan de Gecombineerde Opgave. Veel tijd gaat zitten in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De overheid wil dat alle departementen gaan werken met dezelfde informatie over landgebruik en dus wordt er van de boer gevraagd hoe deze gebruiksgrenzen precies liggen. Veel grenzen van percelen, landschapselementen en bufferstroken rondom een sloot worden automatisch in de webapplicatie ingetekend, maar niet altijd correct. Dat moeten boeren dan handmatig corrigeren. ‘Je bent al gauw een kwartier per perceel bezig. Voor één perceel is dat niet erg, maar het wordt vervelend als je dit tweehonderd keer doet,’ aldus de agrariër in Trouw.

Brandbrief

In maart stuurde de VLB een brandbrief aan de minister. Die besloot daarop de openstellingsperiode voor de Gecombineerde opgave met een maand te verlengen tot en met 15 juni. In de brandbrief werd, naast een verruiming van de openstellingsperiode van de Gecombineerde opgave, ook gepleit voor de mogelijkheid om na de deelnamemelding nog aanpassingen te kunnen doen in de definitieve aanvraag van de GLB-subsidies. Met de Gecombineerde opgave tot en met 15 juni zijn boeren er nog niet. Tussen 15 oktober en 30 november moeten alle landbouwers nog een definitieve opgave insturen naar RVO. Feitelijk gebruikte oppervlakten en daadwerkelijk uitgevoerde eco-activiteiten, die door omstandigheden niet in de vooraanmelding van de Gecombineerde opgave zijn opgegeven, kunnen volgens LNV/RVO niet hersteld worden bij de definitieve aanvraag.

Leerjaar

De minister heeft eerder aangegeven om het jaar 2023 als leerperiode te zien, en te willen kijken naar goede oplossingen in situaties waarin de late bekendmaking van voorwaarden, de complexe samenhang van regels, of de onjuiste registratie in RVO-systemen voor niet-nakoming zouden kunnen zorgen. In het eerste jaar zullen bij het niet voldoen aan nieuwe voorwaarden in principe waarschuwingen worden gegeven, geen sancties. Maar de VLB is niet gerustgesteld en vraagt zich af of boeren hiermee voldoende geholpen zijn.

