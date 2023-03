Agrarische accountantskantoren willen uitstel Gecombineerde Opgave

Voor 15 mei moeten boeren weer hun jaarlijkse Gecombineerde opgave doen. De Vereniging van Accountants– en Belastingadviesbureaus (VLB) pleit voor verruiming bij het indienen van de opgave. Ook boerenbelangenbehartigers LTO en NAJK willen dat de overheid minimaal één maand uitstel geeft.

In de Gecombineerde opgave vullen boeren gegevens in voor de Landbouwtelling. Ze moeten vragen beantwoorden over onder meer de bedrijfsleiding, het aantal werknemers en het aantal dieren. Ook dienen gegevens voor de meststoffenwet en emissierapportages te worden ingevuld. De Landbouwtelling heeft tot doel de structuur van de Nederlandse agrarische sector (gegevens over bedrijven, veestapel, gewassen en andere onderwerpen als arbeidskrachten en verbreding) te beschrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en door de politiek (nationaal en internationaal).

Traag

De accountantskantoren ABAB, Alfa, Countus en Flynth, verenigd in de VLB, en de rest van de sector maken zich grote zorgen over de chaos rond het invullen van de opgave. Boeren en bedrijfsadviseurs melden dat het systeem voor de perceelsregistratie en opgave vastloopt en traag is. Ook zeggen ze dat het bijna onmogelijk is om RVO-medewerkers aan de lijn te krijgen voor hulp, vanwege lange wachttijden. Daar komt bij dat het invullen veel tijdrovender is dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat nieuwe onderdelen zijn toegevoegd vanwege de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dit jaar. Ook zijn er vragen over hoe bepaalde dingen moeten.

Maand uitstel

De deadline van 15 mei is volgens LTO en NAJK onrealistisch en zou een maand opgeschoven moeten worden. De twee organisaties roepen boeren op om problemen en klachten bij RVO te melden via een klachtenformulier op de RVO-website. Ook willen ze dat boeren de kans krijgen om later nog zaken aan te passen. Dit mag niet leiden tot latere uitbetaling van het GLB-geld. In het huidige GLB (tot eind 2022) is de vergoeding 262 euro per hectare (plus 117 euro voor ‘Vergroening’).

Eco-regeling

Alfa-adviseur en VLB-lid Jeroen van den Hengel laat aan het blad Boerderij weten dat de VLB-vaksectie bedrijfskunde werkt aan een brief aan het ministerie om eveneens voor verruiming te pleiten. De bedrijfsadviseurs zijn nog bezig de details uit te werken, maar denken aan een voorstel waarbij gebruikt wordt gemaakt van de nieuwe aanvraagsystematiek van de GLB-subsidies. Onder het nieuwe GLB kunnen later in het jaar nog dingen worden aangepast. VLB wil onder andere voorstellen dat boeren later in het jaar de definitieve aanvraag eco-activiteiten kunnen toevoegen voor deelname aan de eco-regeling (op dit moment mogen er alleen activiteiten af). Ook zouden de adviseurs graag zien dat landschapselementen later ingetekend kunnen worden. En tot slot dat na 15 mei aangegeven kan worden als er fouten zijn op de kaartlaag met sloten en bufferstroken.

