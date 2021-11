Kabinet gaat fiscale knelpunten bij beëindiging veebedrijf in kaart brengen

Het kabinet gaat voor 1 april volgend jaar onderzoeken wat de fiscale knelpunten zijn voor een goede en snelle bedrijfsbeëindiging in de veehouderij en wat de mogelijkheden zijn om deze knelpunten aan te pakken. Een motie daartoe is door de Tweede Kamer aangenomen.

De motie was ingediend door de SGP en het CDA. Die wilden een onderzoek omdat veebedrijven bij het staken van de activiteiten tegen fiscale hobbels aanlopen. Verschillende stoppersregelingen voor agrarische bedrijven houden maar beperkt rekening met het aspect fiscaliteit, aldus de partijen. ‘Gemeenten en provincies maken zich zorgen over verpaupering van vrijkomende agrarische bebouwing, omdat sloop uitgesteld wordt vanwege de fiscale gevolgen die sloop met zich meebrengt.’ 123 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie.

Steun van LTO en VLB

LTO Nederland en de vereniging van accountants en belastingadviesbureaus VLB steunen de opdracht om de fiscale knelpunten en de verbetermogelijkheden in beeld te brengen. ‘Bedrijfsbeëindiging of gedeeltelijke staking, om welke reden dan ook, is een ingrijpend beslissing die in de praktijk gepaard gaat met veel vragen. In vrijwel alle gevallen heeft dit grote fiscale en financiële consequenties voor agrarisch ondernemers. Fiscale knelpunten bij bedrijfsbeëindiging c.q. gedeeltelijke staking en omschakeling van bedrijfsactiviteiten belemmeren de transitie. Zo kan bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke staking geen gebruik worden gemaakt van de herinvesteringsreserve bij investeringen in nieuwe bedrijfsactiviteiten. Ook de sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen roept een scala aan fiscale vragen op.’