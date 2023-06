Beursgenoteerde bedrijven sneller met gecontroleerde cijfers

TomTom was dit voorjaar het beursgenoteerde bedrijf dat het snelste met de gecontroleerde jaarcijfers over de brug kwam: 34 dagen na het afsluiten van het boekjaar. Over het algemeen komen beursbedrijven sneller met hun cijfers dan vorig jaar, constateert BrightStone Group in het jaarlijkse Financial Close Trendonderzoek.

BrightStone analyseert jaarlijks de jaarrekeningen van 75 beursfondsen genoteerd aan de AEX, AMX en AScX. Bij TomTom zette de controlerend accountant het snelst de handtekening, die van Sligro deed er drie dagen langer over. Nummer 3 is Randstad, waar de audit 44 dagen na het einde van het boekjaar werd afgerond. In totaal wisten 44 bedrijven sneller met de gecontroleerde cijfers te komen dan vorig jaar. In de meeste gevallen gaat het om enkele dagen verschil. Uitzondering is farmaceutisch bedrijf Fagron, dat 22 dagen sneller was – en er alsnog met in totaal 76 dagen doorlooptijd niet heel vroeg bij was. Fagron heeft wel de verantwoording op ESG-gebied sterk uitgebreid. Vertraging was er vooral bij B&S Group (43 dagen langzamer) en Vastned (27 dagen).

De (ongecontroleerde) jaarcijfers werden het snelt gepubliceerd door ASML: na 25 dagen, een dag eerder dan kantoorbelegger NSI. 46 fondsen waren dit jaar sneller met de publicatie van de resultaten dan in 2022.