Accountantloze beursfondsen hebben oplossing, twee nieuwe oob-spelers op komst

De acht beursfondsen die zonder accountant zaten, hebben allemaal een oplossing gevonden. Ze moesten voor 15 januari een oob-accountant vinden, anders zouden ze hun Euronext-notering kwijtraken. KPMG en het Portugese CFA nemen een deel van de controles voor hun rekening en er zijn bovendien twee nieuwe buitenlandse spelers op komst op de markt voor oob-controles.

In oktober liet Euronext Amsterdam weten dat smallcaps zonder oob-accountant uiterlijk op 15 januari een opdrachtbevestiging van een oob-accountantskantoor moesten tonen waaruit blijkt dat dit kantoor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2024 wil uitvoeren.

Een van de acht betrokken fondsen, Geojunxion, kwam al snel met investeerders tot overeenstemming en beëindigde de beursnotering. In december 2023 wisten NSE en Alumexx KPMG te contracteren. Volgens Vereniging Midkap hebben nu ook de andere vijf beursfondsen een oob-accountant weten te strikken en een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Euronext Amsterdam gestuurd. Bij twee bedrijven – IEX Group en MKB Nedsense – is investeringsmaatschappij Value8 de grootste aandeelhouder. Het Portugese CFA, dat de jaarrekeningcontrole van Value8 heeft uitgevoerd over het boekjaar 2022, heeft aangegeven ook de jaarrekeningen van IEX Group en MKB Nedsense te willen controleren.

Nieuwe speler controleert Bever, DGB en Lavide

De vereniging weet te melden dat na de registratie van CFA in het Nederlandse oob-register zich tenminste nog twee andere EU-accountantskantoren met oob-vergunning hebben aangemeld voor registratie. ‘De verwachting is dat beide kantoren op korte termijn bevestiging van hun registratie ontvangen van de AFM. Eén van deze twee EU-accountantskantoren heeft (middels een schriftelijke opdrachtbevestiging) aangegeven de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren.’

Waardering voor KPMG

Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide Holding en MKB Nedsense) hebben elk een verzoek aan Euronext Amsterdam gedaan om het zogeheten delistingproces te stoppen. ‘Deze beursfondsen hebben aangegeven zich ten volle in te spannen om de ‘penalty bench’-status zo spoedig mogelijk te beëindigen, door tenminste een gecontroleerde jaarrekening 2024 te overleggen.’ De Vereniging Midkap spreekt de waardering uit voor de stap die KPMG heeft gezet door als enige van de big four bereid te zijn enkele van de betrokken fondsen te controleren.