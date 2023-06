NBA dient Peter Paul de Vries van repliek

Peter Paul de Vries, ceo van Value8, kwam recentelijk onder vuur te liggen toen zijn onderneming een accountant uit Portugal presenteerde. Op LinkedIn bijt hij nu van zich af. Hij vraagt zich af wat de NBA denkt van beursfonds HAL, eigenaar van de FD Media Groep. HAL blijkt een accountant op Bermuda te hebben. Een accountant bij wie De Vries zo zijn twijfels heeft.

Uit de blogpost wordt duidelijk dat De Vries zich geërgerd heeft aan de reactie van de NBA op het nieuws dat Value8, een beursfonds dat lange tijd geen accountant kon vinden, een Portugees auditkantoor in de arm had genomen. De NBA liet op 23 mei weten ‘met enige zorg’ kennis te hebben genomen van de registratie die aan de Portugese accountant was verleend om in Nederland oob-controles te mogen verrichten. De brancheorganisatie uitte met name bezorgdheid of de kwaliteit van de controle niet in het geding kon komen.

Bermuda-route

Op donderdag 8 juni plaatste De Vries een bericht op zijn LinkedIn-pagina. ‘De succesvolle Rotterdamse investeringsmaatschappij HAL (met 13 miljard euro eigen vermogen) heeft gekozen voor de Bermuda-route. Een accountant op Bermuda’, zo begint het artikeltje. De controlerend accountant blijkt David Gibbons, partner bij PwC Bermuda, volgens De Vries een middelgroot kantoor met 12 partners. Het kantoor heeft zich begin 2020 geregistreerd bij de AFM en mag sindsdien dus ook oob-klanten in Nederland controleren, aldus de Value8-ceo. Over het kantoor weet De Vries te melden dat het gehuisvest is op de vierde verdieping van het Washington House aan de Church Street in Hamilton n dat er voor de deur drie palmbomen staan.

Uit zijn bericht blijkt dat De Vries vraagtekens zet bij de Bermudese accountant van HAL. ‘Bij de eerste belpoging is het kantoor gesloten: het antwoordapparaat meldt dat het kantoor is gesloten en op 4 januari (!) weer open gaat. Dat is geen geruststellende voicemail eind mei.’ Over een grote Europese clientèle beschikt het accountantskantoor niet. Volgens De Vries blijkt uit het transparantierapport dat het kantoor twee Britse klanten heeft en één Nederlands beursfonds: HAL.

Foutje, ongeldig

Over accountant David Gibbons kan De Vries weinig vinden op internet. Op zijn LinkedIn-pagina leest hij dat Gibbons in Canada heeft gestudeerd aan de Kingston University en al 17 jaar bij PwC Bermuda werkt. ‘Vermeld staan 14 skills waaronder – geruststellend – accounting en audit. Calling back staat niet als skill vermeld en dat is terecht’, schrijft De Vries sarcastisch. David Gibbons belt de Value8-topman klaarblijkelijk niet terug. Erg accuraat is hij volgens De Vries ook niet. De accountantsverklaring van HAL over het boekjaar 2022 is – ondertekend door Gibbons – is gedateerd 29 maart 2022. ‘Voorkennis of gewoon een foutje? Laat ik van het laatste uitgaan. Daarmee is – nagevraagd bij experts – de jaarrekening ongeldig. Voor een kennelijke verschrijving? Jazeker. Volgens de Nederlandse regels moet dan de oude verklaring worden ingetrokken en een nieuwe verklaring worden afgegeven.’

De Value8-topman besluit met de constatering dat met een accountant op Bermuda op zich natuurlijk niets mis is. Toch wil hij even afwachten wat ‘brancheclub NBA’ van de Bermuda-route vindt, of het Financieele Dagblad zich op de zaak gaat storten en of de Big4 zich bedreigd voelen.’

Geen oob

Het Financieele Dagblad heeft tot op heden niet gereageerd en of de Big4 zich bedreigd voelen is niet bekend. Maar de NBA antwoordde binnen een dag op de LinkedIn-post van De Vries. ‘De beursgenoteerde entiteit HAL Trust is een trust naar het recht van Bermuda’, laat de NBA weten. De controle hiervan is geen wettelijke controle (want geen BW2 Titel 9) en – anders dan Value8 – ook geen oob (want geen NV/BV naar Nederlands recht). De accountant is een lokale accountant, die naar verwachting het beste zicht heeft op wet- en regelgeving in Bermuda, zo denkt de beroepsorganisatie. De jaarcijfers van de FD Media Groep zijn opgesteld volgens EU-IFRS en ondertekend door PwC Nederland, aldus de NBA.

Peter Paul de Vries vergelijkt dus Bermudese palmen met Portugese sinaasappels, om de reactie van de NBA samen te vatten.