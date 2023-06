PwC’er Ashraf Khannick als held onderscheiden

Registeraccountant Ashraf Khannick is onderscheiden met de bronzen penning van het Carnegie Heldenfonds. Afgelopen maand redde hij een 94-jarige buurtgenote uit haar brandende huis.

Eind maart liet Roosendaler John van den Broek zijn hondje uit toen hij hulpgeroep uit een huis hoorde. De 67-jarige probeerde de deur van de woning in te trappen, maar dat lukte niet wegens rugproblemen. Buurtgenoot Ashraf Khannick (31) zette net op dat moment een kliko buiten. Toen hij rook uit een huis zag komen, trok hij een sprintje. Met twee gerichte schoppen trapte hij de deur in van buurtgenote Truus Traets (94).

Kordaat optreden

Beide mannen renden de woning in en haalden Traets van de bank. John ging nog een keer terug naar binnen om een rollator te halen. Volgens de brandweer zou de vrouw zeker brandwonden hebben opgelopen – of erger – als de twee Roosendalers niet zo kordaat hadden opgetreden. Zaterdag werden beiden gehuldigd door de burgemeester van Roosendaal. Het was voor het eerst in vier jaar dat er weer een heldenpenning in de Brabantse stad werd uitgereikt.

Na Nyenrode PwC

Registeraccountant Khannick studeerde accountancy op Nyenrode en is sinds 2019 ingeschreven in het register van de NBA. Hij werkt sinds 2014 bij PwC waar hij nu senior manager is. Tijdens de huldiging wilde Khannick vooral benadrukken hoeveel meer respect hij nu heeft voor de ‘echte helden’, de mensen van brandweer en ambulance, die niet eenmalig zoals hij, maar dagelijks voor anderen klaarstaan. ‘En als je dan leest hoe die hulpverleners, die soms hun leven voor anderen in de waagschaal stellen, worden bejegend, dan vind ik dat onbestaanbaar.’ Burgemeester Van Midden was hoorbaar geroerd. ‘Een heel fijn moment’, zei ze toen ze de penning mocht uitreiken. ‘U hebt echt iets bijzonders gedaan. Dit is voor mij een heel belangrijk en mooi moment.’

Bron: BN/De Stem