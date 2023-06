‘Snelste accountant ter wereld’ loopt 100 meter in 9,93

Pas in 2018 begon de Britse accountant Eugene Amo-Dadzie serieus aan atletiek te doen. Dit weekend zette hij op de 100 meter de vierde tijd neer ooit gelopen door een Britse sprinter. In Graz snelde hij naar 9,93 waarmee Amo-Dadzie zijn eigen claim van ‘snelste accountant’ ter wereld meer dan waar maakte.

Amo-Dadzie (bijna 31) studeerde finance, accounting en management in Nottingham. Hij werkt als registeraccountant (ACA) bij de Berkeley Group, een bouwbedrijf in Londen. Hij deed altijd aan voetbal tot een vriend hem vroeg of hij wel eens aan atletiek had gedacht. Op zijn 26e begon hij serieus te trainen en specialiseerde hij zich in de honderd meter. In vier jaar tijd scherpte hij zijn persoonlijk record aan van 10.93 tot 9.93. In interviews noemt hij zich ‘de snelste accountant ter wereld’.

Vaak geblesseerd

Amo-Dadzie wil mensen inspireren om grenzen te verleggen en in zichzelf te geloven. ‘Toen ik op mijn 26e met de sport begon en in 2019 meedeed aan mijn eerste Britse kampioenschappen, werd ik aangekondigd met de mededeling dat ik al “een beetje op leeftijd” was’, zei hij onlangs. ‘Velen van ons hebben het natuurlijke vooroordeel dat leeftijd een beperkende factor is.’ De accountant toont aan dat dit niet zo is, maar heeft veel tegenslagen moeten incasseren. Zo is hij de afgelopen vier jaar vaker wel dan niet geblesseerd geweest.

Het Nederlandse record op de 100 meter is sinds 2012 in handen van Churandy Martina met 9,91. Het wereldrecord (9,58) staat op naam van Usain Bolt.