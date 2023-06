Ontslag bestuurslid Stichting Hulptroepen Alliantie blijft ook in hoger beroep overeind

Het gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag geoordeeld in het hoger beroep van Bernd Damme over zijn ontslag als bestuurder van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Het ontslag blijft, weliswaar met een iets andere motivering, in stand. Ook het bestuursverbod wordt gehandhaafd.



Ontslag

In 2022 ontsloeg de rechtbank Sywert van Lienden en Bernd Damme als bestuurders van SHA, vanwege hun rol bij de aanzet en totstandkoming van de zogenoemde mondkapjesdeal en de nasleep daarvan. Het gaat dan vooral om betrokkenheid bij RGA, de BV waarvan zij beiden (indirect)aandeelhouder waren.

Deloitte

Deloitte deed voorafgaand daaraan langdurig onderzoek naar de deal. Het accountantskantoor concludeerde onder meer dat de bestuurders onvoldoende aan het onderzoek meewerkten en er vanuit het ministerie van VWS grote druk werd uitgeoefend op de totstandkoming van de deal.

Hoger beroep

Na hun ontslag gingen Van Lienden en Damme in hoger beroep. Van Lienden trok zijn hoger beroep in de loop van de procedure in, zodat het hof alleen nog over het ontslag van Damme diende te beslissen. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank, maar legt aan de beslissing een iets andere motivering ten grondslag. Dit betekent dat het ontslagbesluit ten aanzien van Damme in stand blijft. Ook het bestuursverbod wordt gehandhaafd.

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2023:1395

