Administratiekantoor als participatiemiddel tegen personeelstekort

Om aan de bedrijfsdoelen van 2023 te kunnen voldoen, zouden accountants- en administratiekantoren naast het automatiseren van bedrijfsprocessen ook graag het aantal werknemers willen uitbreiden (MKB Barometer Onderzoek, 2023). Helaas is het vanwege de aanhoudende arbeidskrapte een flinke uitdaging om nieuw personeel te vinden. Gelukkig zijn er organisaties die een oplossing voor dit probleem hebben gevonden, zoals VitalCampus.



“Ondanks een krappe arbeidsmarkt zitten er in Nederland een miljoen mensen thuis op de bank. Ik vind dat we die veel te snel hebben opgegeven. Als je ze tijd en aandacht geeft, dan gaan ze doen wat ze wél kunnen; en dat blijkt best wel veel te zijn.” Jan Willem Faessen zet zich als Chief Facilitating Officer bij VitalCampus in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. “Wij richten ons op snel resultaat. Na zes weken voortraject ga je al aan de slag. Dat is heel belangrijk. De mensen die bij ons komen hebben, gemiddeld genomen, te veel faalervaringen opgedaan. Vaak in heel korte tijd. De coaching en begeleiding die ze tot dan toe kregen, voldeed niet. Wij geven ze zelfrespect en perspectief. Daar draait onze methodiek om.”

Betekenisondernemers

VitalCampus presenteert zich als een administratiekantoor voor impact ondernemers. Wie de website bezoekt, ziet dat het de administratie voor kleine en middelgrote ondernemingen verzorgt. Ook leidt het intern (via de Administratie Academy) mensen op om die taak uit te voeren. In werkelijkheid heeft VitalCampus een veel ambitieuzere doelstelling. Faessen: “Wij zijn betekenisondernemers. Dat betekent dat we naast ons primaire proces, administraties voeren, een leidend secundair proces hebben: arbeidsparticipatie faciliteren. Er zitten een miljoen mensen thuis op de bank, wij willen laten zien hoe je ze weer aan nuttig werk kan helpen.”

VitalCampus

VitalCampus is ontstaan nadat een eerder opgezette arbeidsparticipatieonderneming, The Colour Kitchen, failliet ging. Faessen: “De curator vond bij de faillissementsboedel een lijst met honderd mogelijke deelnemers en zei: ‘Het zou toch jammer zijn als hier niets mee gedaan werd.’ Dat vonden Niek Ritzen en ik ook. We hebben daarom geld en ondersteuning gezocht om de VitalCampus op te richten. We wilden die mensen niet alleen laten.”

Administratie verbeteren

The Colour Kitchen maakte een succesvolle doorstart en biedt nog steeds arbeidsparticipatie via horeca aan. VitalCampus richt zich – met dezelfde onderliggende doelstelling – op administratie. Faessen: “De meeste mensen zien administreren als een rotvak. Dat moet je vooral uitbesteden. We hopen allemaal stiekem dat het automatisch gaat. Maar als je belasting terug wilt krijgen of een verzekering gaat afsluiten, dan blijkt de boekhouding ineens niet te deugen. We maken er een zooitje van en klagen vervolgens als het niet meer werkt. Dat moet beter kunnen.”

Zoek mensen en leid ze op

Faessen: “Je hebt mensen nodig die het leuk vinden om met cijfers te werken, die de boel opruimen en zo zorgen dat de administratie op orde én overzichtelijk is. Maar die mensen zijn er zogenaamd niet. Dat is raar. Want als er een miljoen mensen thuis zitten, dan moeten daar toch ook best een aantal tussen te vinden zijn, die administreren wel leuk vinden. Wij zoeken ze, en leiden ze op.”

Na zes weken al aan de slag

VitalCampus biedt kandidaten via Administratie Academy een werk-leer traject aan. Daar volgen ze een basistraining van 6 weken. Daarna gaan ze aan de slag en volgen ze gelijktijdig een mbo-opleiding. VitalCampus zorgt niet alleen voor werk, maar ook voor individuele, inhoudelijke begeleiding en een coach. De kandidaten verzorgen met behulp van Exact Online de administratie voor bedrijven. Kleine bedrijven kunnen vanuit een centrale omgeving ondersteund worden. Bedrijven die groeien, kunnen dankzij de techniek van Exact eenvoudig overstappen op een eigen omgeving.

Meer dan alleen administratie

De aanpak van VitalCampus werkt. Faessen: “We horen van accountancykantoren dat dit goed werkt. We zien bij bedrijven die groeien dat ze graag iemand met kennis van administratie in dienst willen nemen. De hele administratie uitbesteden klinkt leuk, maar ze hebben eigenlijk intern iemand nodig. Die weet dan niet alleen weet hoe het administratief zit, maar die kan ook andere details beheren. Dat is degene die weet waar de bankpas ligt, hoe je op Exact inlogt en ga zo maar door.”

Iedereen kan dit

Ondanks het succes, ligt de ambitie voor VitalCampus niet bij administratie. Faessen: “Het administratiekantoor is een demo. Hiermee laten we zien dat we mensen aan werk kunnen helpen en hoe dat kan. Maar om een miljoen mensen te helpen, is er meer dan één soort werk nodig. Mijn ambitie is een landelijk dekkend praktijk-leer model. Dat vereist hulp van lokale ondernemers, want we doen hier niet alleen aan theorie maar ook aan praktijk. Wij begeleiden die ondernemers, maar het mooiste zijn organisaties die roepen dat zij het zelf wel kunnen. Dat is namelijk ook zo. Wij komen graag uitleggen hoe je dat doet.”

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 015 – 711 50 00 of een e-mail te sturen naar info@exactonline.nl.