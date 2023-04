Personeelstekort? Vier oplossingen om dit hardnekkige probleem tegen te gaan

Er is een groot tekort aan medewerkers in de accountancy en dit zet de branche verder onder druk. In deze blog geven we vier tips om binnen je organisatie het personeelstekort tegen te gaan.

1. Investeer in employer branding

Investeer in employer branding, bijvoorbeeld door events, campagnes en banenbeurzen te organiseren en de samenwerking op te zoeken met scholingsinstituten. Dit kan nog wel eens zijn vruchten afwerpen. Deloitte geeft aan ʻeen totaal nieuwe propositie voor onze mensen te ontwikkelen’, waarin ze vooral ‘aandacht schenken aan inclusiviteit, veel meer flexibiliteit en persoonlijke groei en ontwikkeling voor onze medewerkersʼ. Ook de Employee Value Proposition (EVP) komt steeds vaker voorbij. Grant Thornton zegt hierover: ʻwe pakken de workload op verschillende manieren aan, zetten in op sociale en inhoudelijke bijeenkomsten om de verbondenheid en ontwikkeling te stimuleren.ʼ

2. Creëer concurrerende arbeidsvoorwaarden

Toptalent aantrekken is één ding, maar dat talent behouden is een tweede. Accountantskantoren moeten vaker voor de competitive edge gaan door onder meer hoge salarissen en meerdere secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden, zoals ziektekostenverzekering, pensioenregelingen, locatieonafhankelijk werken, meer vakantiedagen en loopbaancoaching. Door de werk-privébalans van de werknemer centraal te stellen kan de impact van het personeelstekort aanzienlijk worden verkleind.

3. Bevorder diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Een hot topic in de accountancysector, aangezien diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid nog niet zoʼn grote rol spelen. ʻVooral de bestuurskamers zijn grotendeels een wittemannenbolwerkʼ, volgens MT/Sprout. Van alle accountants is 77 procent man en slechts 23 procent vrouw. Uit onderzoek van het Institute of Management Accountants blijkt dat ongelijke behandeling en gebrek aan inclusie voor veel vrouwelijke werknemers de reden van hun vertrek uit de sector was. Om nog maar niet te spreken over een groot deel van etnische minderheden en LGBTQIA-medewerkers, die eveneens de accountantskantoren lieten voor wat het is. Door als kantoor initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie te ondersteunen, en de samenwerking op te zoeken met gespecialiseerde organisaties word je een aantrekkelijkere werkgever en een betere organisatie. Ook is het essentieel om personeel aan te trekken uit deze ondervertegenwoordigde groepen, zodat er een betere balans op de werkvloer ontstaat.

4. Investeer in automatisering

Door technologie in te zetten om taken te automatiseren, besteed je 80 á 90 procent van de herhalende taken uit aan je slimme toolset. Hierdoor verhoog je als kantoor de efficiëntie en kun je zélfs met de krapte op de arbeidsmarkt het verschil maken. Je kan diverse onderdelen van het bedrijfsproces automatiseren, zoals de boekhouding op de backoffice, belastingzaken en het verwerken en matchen van inkomende en uitgaande betalingen. Maar wat dacht je van slimme salarissoftware? Deze slimme strategieën helpen om je bedrijf te laten groeien, ondanks de personeelstekorten. Trek toptalent aan, behoud deze toppers ook en verhoog de efficiëntie en nauwkeurigheid binnen je dienstverlening. Door deze best practices in de praktijk te brengen, blijf jij jouw concurrenten een stap voor.

Wil je meer weten over de oorzaken van het personeelstekort en waarom automatisering een goede oplossing is? Download dan nu onze whitepaper.