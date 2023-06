Ambitieuze Brabant Accountants groeit verder door overname

Tenzing Accountants uit Oss sluit zich per 1 januari 2024 aan bij Brabant Accountants en Belastingadviseurs. Er ontstaat een kantoor met 110 medewerkers. De overname past in de groeistrategie die al jaren geleden werd ingezet.

Tenzing Accountants, met 20 medewerkers, is zelf een fusie van Van de Wiel & Van der Wielen en De Loijer Van Liempt. Het kantoor is actief in de wijde regio rondom Oss. Tenzing Accountants was één van de zestien accountantskantoren die volgens Accountancy Vanmorgen NOW-2 steun moest terugbetalen omdat het kantoor het geld, bij nader inzien, niet nodig bleek te hebben om de loonkosten te kunnen voldoen. De huidige Tenzing-partners Marcel de Loijer en Frank van Liempt gaan deel uitmaken van de maatschap Brabant Accountants en Belastingadviseurs die daarmee groeit naar elf partners, meldt het Eindhovens Dagblad.

AV-top 50

Brabant Accountants en Belastingadviseurs ontstond in 2006 uit een fusie van Van de Koolwijk Accountants en Adviesgroep en Van Wanrooij De Putter accountants en belastingadviseurs. De onderneming groeide de afgelopen jaren hard door andere overnames. In 2014 werd Administratie- en belastingadvieskantoor Verhofstad & Partners in Gemert toegevoegd. Het aantal werknemers kwam toen op 50. In 2016 werd het Osse kantoor van HLB Van Daal (15 medewerkers) overgenomen. Brabant Accountant heeft op dit moment 90 medewerkers en vestigingen in Waalre, Uden, Rosmalen, Someren, Gemert en Oss. Na de overname van Tenzing Accountants lijkt een entree in de AV-top 50 voor de hand te liggen.