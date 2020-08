Accountants: pas op met overnames Amsterdamse horeca

Er zijn sterke signalen dat foute investeerders deels via onderhandse, zwarte betalingen proberen wankelende bedrijven over te nemen in de Amsterdamse horeca. De VVD-fractie waarschuwt de gemeente maar ook andere betrokkenen, zoals accountants, extra alert te zijn.

Regiomanager Eveline Doornhegge van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) luidde onlangs in Het Parool de noodklok. Restauranteigenaren die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, zouden gevoelig zijn voor zwarte en onderhandse betalingen om op die manier nog wat aan een verkoop over te houden. Niet alleen horecazaken zijn hier gevoelig voor, ook clubs zijn een dankbare prooi voor criminelen die zich in deze markt willen begeven, waarschuwt zij. Clubs mogen niet open of alleen onder strenge regimes, terwijl illegale feesten weinig in de weg wordt gelegd, constateert ze. ‘Ik zeg niet dat het verwijtbaar is, maar met de huidige systemen en bevoegdheden en met een zó onderbemande fiscus is de overheid niet in staat er grip op te krijgen.’

Liever onderhands dan failliet

De situatie in de hoofdstad is slecht. Sommige horecazaken worden nu voor de helft van de prijs als voor de coronacrisis verkocht, ook in goede buurten en uitgaansgebieden in de binnenstad. ‘De vraag is of dan enkel dat bedrag wordt betaald of dat daar onderhands nog een bedrag bovenop komt.’ Voor een horecaondernemer kan dat bedrag net het verschil maken, aldus Doornhegge, waardoor hij zijn zaak verkoopt in plaats van dat hij failliet gaat en er niets aan overhoudt. Fractievoorzitter Marianne Poot van de Amsterdamse VVD-fractie stelde naar aanleiding van de waarschuwing van KHN vragen aan het college, daarbij wijzend op een vorige maand uitgebracht actieplan van de partij, waarin zij al waarschuwen voor foute investeerders en witwasserij. Ook deed de fractie eind juli een aantal voorstellen om deze vorm van ondermijning te voorkomen en bestrijden.

Ondernemers ‘proactief’ benaderen

Naast de oproep om extra alert te zijn op overname- en vergunningsaanvragen en uitbreiding van de capaciteit van het Bibob-bureau wil de fractie ook dat de gemeente ondernemers proactief benadert en hen informeert welke stappen zij kunnen zetten als zij in deze situatie terechtkomen. Verder wil de fractie weten of het college ook dergelijke zorgwekkende signalen ontvangt en welke maatregelen het college voor ogen heeft om deze ondermijning tegen te gaan.

Bron: Parool, Binnenlands Bestuur