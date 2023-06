Vanaf 1 juli is het vastleggen van de visie van medewerkers op re-integratie verplicht

Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om de visie van medewerkers op hun re-integratieplannen vast te leggen. Dit wordt een vast onderdeel van het plan van aanpak, ook als je klant wijzigingen doet in de (eerstejaars)evaluatie. Je klant is samen met zijn of haar medewerker verantwoordelijk voor het re-integratieproces.

Waarom is de mening van medewerkers belangrijk?

Door de visie van de medewerker toe te voegen, krijgt je klant meer inzicht in hoe hij of zij de re-integratie ervaart. Dit versterkt ook de rol van de medewerker tijdens de eerste twee jaar van de ziekte. Ook wordt verwacht dat dit zal leiden tot een grotere betrokkenheid van zowel jouw klant als zijn of haar medewerker bij het re-integratieproces en dat dit proces soepeler verloopt.

Wat betekent dit voor je klant?

Vanaf 1 juli 2023 is je klant verplicht om de mening van zijn of haar medewerker over de re-integratieplannen vast te leggen in het plan van aanpak en bij de evaluatie na het eerste jaar. Als jouw klant al een plan van aanpak of evaluatie heeft gemaakt, hoeft hij of zij de mening van de medewerker niet toe te voegen, tenzij de klant na 1 juli wijzigingen in de afspraken doet.

Als de medewerker meerdere keren ziek is geweest, maar de onderbrekingen waren minder dan vier weken, dan worden deze periodes bij elkaar opgeteld. Hierdoor kan het voorkomen dat de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 valt. Als je klant het plan van aanpak of de evaluatie na 1 juli opstelt, moet hij of zij de mening van de medewerker daarin meenemen.

Aangepaste formulieren uwv.nl

Vanaf 1 juli 2023 zullen er aangepaste formulieren beschikbaar zijn op de website uwv.nl. In de formulieren ‘Plan van aanpak’ en ‘Eerstejaarsevaluatie’ is er extra ruimte voor de visie van de medewerker.

Werkstress door de ogen van een bedrijfsarts en een re-integratieadviseur

Sazas sprak een bedrijfsarts en een re-integratieadviseur over werkstress, waaruit duidelijk werd dat werkstress voor grote problemen zorgt in bedrijven. In het whitepaper ‘Werkstress door de ogen van een bedrijfsarts en een re-integratieadviseur’ bespreken we:

Hoe jouw klant het beste kan omgaan met werkstress (inclusief concrete tips);

Wat de meest voorkomende signalen zijn van werkstress;

Hoe je klant het beste het gesprek kan aangaan met zijn of haar medewerkers over werkstress;

Welke medewerkers mogelijk vatbaarder zijn voor werkstress;

Welke situaties de bedrijfsarts en re-integratieadviseur in de praktijk zien.

Bron: Sazas