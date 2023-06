Schooten Advies sluit zich aan bij Vermetten

Vermetten | accountants en adviseurs breidt verder uit in Oost-Brabant met de aansluiting van Schooten Advies.

Vermetten | accountants en adviseurs is een full service accountants-en adviesorganisatie voor ondernemers en particulieren in binnen-en buitenland. Bij het kantoor werken ruim 350 professionals vanuit diverse locaties in Brabant. Schooten Advies uit Helmond bestaat al ruim 25 jaar. Na de aansluiting wordt de dienstverlening van dit adviesbureau met hetzelfde team van circa 15 professionals voortgezet onder de naam Vermetten Schooten Advies.

Het nieuwe bedrijf is gevestigd op de vertrouwde locatie aan de Schootense Dreef 31 in Helmond. De dagelijkse leiding blijft in handen van Patrick Steeghs en Marcel Koehler. Voor Schooten Advies biedt aansluiting bij Vermetten zowel een verbreding als een verdieping van de dienstverlening. Naast de reguliere diensten op het gebied van accountancy en belastingadvies biedt Vermetten | accountants en adviseurs onder andere audits, corporate finance, juridische dienstverlening, vastgoedadvisering, financial planning, HR-advies, Advisory, duurzaamheidsadvies en estateplanning. Tevens is Vermetten aangesloten bij het internationale accountancy-en tax-netwerk TGS Global dat is vertegenwoordigd in meer dan vijftig landen wereldwijd.

Voor Vermetten betekent deze aansluiting een vergroting van haar netwerk richting het oostelijk deel van Brabant; een gebied met veel, mooie bedrijvigheid. Vermetten stond afgelopen jaar op plek 31 in de AV Top 50 met een omzet van 19,3 miljoen euro en 170 fte.