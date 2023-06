Strukton moet rectificeren in zaak Sanderink en ex

‘Wij danken ons succes niet alleen aan onze kerncompetenties bij de uitvoering van projecten op wereldniveau, maar ook aan onze integriteit en ethisch handelen.’ Aldus Strukton op de eigen website. Maar volgens de rechter heeft Strukton niet bepaald integer gehandeld in een langdurige smaadcampagne tegen de ex-geliefde van topman Gerard Sanderink.

Dit was woensdag de uitkomst van de zoveelste rechtszaak rondom de omstreden ondernemer Gerard Sanderink. Ditmaal ging het om een zaak die was aangespannen door Sanderinks ex-geliefde Brigitte van Egten. Die voelt zich slachtoffer van een jarenlange lastercampagne van Sanderink, zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek en van Strukton.

E-mail misbruikt

Uit het vonnis blijkt dat Rian van Rijbroek, de nieuwe vrouw van Sanderink, op enig moment controle heeft gekregen over het zakelijke Strukton-mailaccount van Sanderink. In de periode van 1 april 2019 tot en met 20 januari 2021 heeft Van Rijbroek ongeveer 5.000 e-mails vanuit dit account verzonden. Onder deze e-mails staat steevast de e-mailhandtekening van Gerard Sanderink. In deze e-mails wordt Brigitte van Egten valselijk beschuldigd van (onder meer) fraude, drugssmokkel, het veroorzaken van de FIOD-inval bij Strukton, lidmaatschap van moslimsektes die de Nederlandse infrastructuur omver gooien, omkoping van rechters, omkoping van journalisten, intimideren van relaties van rechters, activiteiten in de porno-industrie, witwassen, valsheid in geschrifte, souteneurschap en hacken van Twitter.

De e-mails stuurde Rian van Rijbroek naar derden onder wie ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, ambtenaren van de belastingdienst, de douane, de politie, de Europese Unie, het OM en zakelijke relaties van Sanderink. De meeste e-mails werden verstuurd naar personen die werkzaam zijn voor de Nederlandse staat, de grootste klant van Strukton. Van Rijbroek stuurde ook e-mails met beschuldigingen naar journalisten, waarbij het tijdschrift Quote 763 e-mails ontving in anderhalf jaar tijd. Daarnaast verzond Van Rijbroek haar beschuldigingen naar familie van Van Egten en vriendinnen en zelfs aan zakelijke relaties.

Geen van deze beschuldigingen heeft ooit stand gehouden bij een rechter en ook deze keer maakte de rechtbank er gehakt van. Van Egten heeft inmiddels 25 van de 26 civiele vonnissen en arresten over haar conflict met Sanderink gewonnen. De rechter oordeelde ook hard over voormalig Strukton-bestuurder Aike Schoots, die nu in de raad van commissarissen zit van het bedrijf. Van Egten verwijt hem niet te hebben ingegrepen, terwijl hij goed wist dat vanuit Sanderinks e-mailaccount valse beweringen naar bewindslieden en andere belangrijke personen werden gestuurd. Schoots hielp zelfs bij het schrijven van sommige e-mails, waarmee hij zich de valse beschuldigingen volgens de rechter ‘eigen maakte’.

Rectificeren

Strukton moet vanwege zijn rol in de smaadcampagne tegen Van Egten binnen drie werkdagen een rectificatie op zijn website plaatsen. Daarin erkent het bedrijf ‘onrechtmatig tegenover Van Egten te hebben gehandeld’, onder meer door ‘onrechtmatige verklaringen, vonnissen, interviews en rapporten’ over Van Egten te publiceren en te verspreiden. ‘Dit had niet gemogen’, staat in de rectificatie. Verder moet Strukton toegeven dat het de gang van zaken betreurt en het bedrijf ervoor zal zorg dragen dat dit niet nogmaals zal gebeuren. Deze rectificatie moet, voorzien van een zwart kader, vier weken blijven staan op de website van de aannemer. Doet Strukton dit niet, dan kan een dwangsom van maximaal €2 mln worden opgelegd.

Daarnaast heeft Van Egten aangevoerd dat Rian van Rijbroek al ruim vier jaar bezig is met verschillende fraudeonderzoeken naar haar. Van Egten benadrukte daarbij dat geen enkele registeraccountant die onderzoek heeft gedaan, fraude heeft ontdekt. De enige onderzoeken waaruit volgens Rian van Rijbroek wel fraude zou blijken, zijn niet-onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd door niet als accountants gekwalificeerde personen waarvan de conclusies vooraf door Van Rijbroek zijn bepaald en waar Van Rijbroek – samen met Sanderink – aan heeft meegeschreven.

Niet verantwoordelijk

De advocaat van Rian van Rijbroek vond dat zijn cliënt niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het door haar verzenden van e-mails omdat zij een willoos werktuig was van Sanderink, die een man zou zijn die “geen nee kan dulden”. Ook die stelling verwierp de rechtbank, omdat daarmee de eigen verantwoordelijkheid van Van Rijbroek wordt miskend, nog daargelaten dat deze stelling niet nader werd onderbouwd en er evenmin (concreet) bewijs van werd aangeboden.

Lees hier de uitspraak.