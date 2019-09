PwC geeft Oranjewoud alsnog goedkeurende controleverklaring

Het Oranjewoud van topman Gerard Sanderink heeft na veel vertraging vanwege een FIOD-onderzoek vrijdag alsnog de jaarcijfers 2018 gepresenteerd, voorzien van een goedkeurende verklaring van PwC. Het bedrijf herhaalt dat het geen enkele aanleiding ziet voor de inval die eerder dit jaar door de FIOD werd gedaan.’De FIOD had alle informatie van tevoren kunnen krijgen. Er is nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding van het FIOD onderzoek.’ Uit de controle door PwC zijn bovendien geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving, stelt het bedrijf in een verklaring.

Onderzoek naar steekpenningen en valsheid in geschrift

Oranjewoud is het beursgenoteerde moederbedrijf van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea. Op 15 februari van dit jaar was er een inval van de FIOD bij Strukton. De fiscale opsporingsdienst doet op dit moment nog onderzoek wegens een verdenking van betalingen van steekpenningen en valsheid in geschrifte rond een metroproject in Riyad, Saoedi-Arabië waar Strukton bij betrokken was. Vanwege de inval had PwC meer tijd nodig om een verklaring af te kunnen geven bij de cijfers, die in mei al wel werden gepresenteerd. De beursgenoteerde holding miste om die reden ook de deadline van 30 april voor de publicatie van de jaarcijfers. Oranjewoud werd daarop op het strafbankje geplaatst door beursbedrijf Euronext, net als eerder dit jaar ook bij Lavide en Esperite gebeurde.

Goedkeurende controleverklaring PwC

De nu gepubliceerde cijfers zijn gelijk aan de in mei 2019 reeds gepubliceerde cijfers, meldt Oranjewoud. ‘Na een zorgvuldig proces heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2018 van Oranjewoud N.V. De kernpunten van de controle, waaronder het risico van niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van het agentencontract in relatie tot het metroproject in Riyad, zijn met de commissarissen besproken en beschreven in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Er zijn uit de controle geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.’

FIOD-onderzoek

Over het FIOD-onderzoek stelt het bedrijf: ‘De directie is van mening dat er geen enkele aanleiding is voor een inval en dat deze inval zonder enige voorbereiding heeft plaatsgevonden. De FIOD had alle informatie van tevoren kunnen krijgen. Er is nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding van het FIOD onderzoek. De verdenking is gericht op betrokkenheid van bepaalde vennootschappen uit de Strukton Groep en enkele van haar (ex) medewerkers bij corruptie en valsheid in geschrifte bij het verkrijgen van een opdracht voor het metroproject in Riyad. Wij verlenen alle gevraagde medewerking aan de FIOD en geven volledig openheid van zaken. Direct na de inval is, onder leiding van de directie van Strukton Groep, een intern onderzoek gestart. De lijst met alle door de FIOD in beslag genomen gegevens is beoordeeld op indicaties van onregelmatigheden. Uit dit onderzoek zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen heeft een onafhankelijke externe juridisch deskundige de kwaliteit van het interne onderzoek laten beoordelen. Hierbij is door deze deskundige vastgesteld dat het interne onderzoek adequaat en zorgvuldig is uitgevoerd en dat er geen enkele concrete aanwijzing is voor de verdenkingen van de FIOD. Hoewel de directie vertrouwen heeft in de uitkomst van het eigen onderzoek, is de uitkomst van het onderzoek van de FIOD onzeker en zou kunnen leiden tot een bestraffing van de onderneming.’