Wat verandert er per 1 juli? (Dat is dus zaterdag)

Van meer betalen aan de pomp tot een energiebesparingsplicht voor bedrijven. Per 1 juli verandert er veel in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht.

Energiebesparingsplicht bedrijven

Om het besparen van energie verder te stimuleren scherpt het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen. Vanaf 1 juli 2023 vallen meer bedrijven en instellingen onder de plicht om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen. Zo is de doelgroep uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf 1 juli 2023 onder de plicht. Bedrijven en instellingen moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de maatregelen. De bestaande energiebesparingsplicht is op diverse punten aangescherpt.

Informatieplicht

Vestigingen van bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Hiervoor kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van de ‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing‘ (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit opgenomen. Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen en wordt op zeer korte termijn gepubliceerd.

Onderzoeksplicht

Voor grote energiegebruikers in bepaalde sectoren met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas(equivalent) is er een onderzoeksplicht. Deze bedrijfsvestigingen moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitvoeringsplan opstellen voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De terugverdientijd van maatregelen wordt volgens een vastgelegde methodiek bepaald. Om zeker te weten of bedrijfsvestigingen een informatieplicht of onderzoeksplicht hebben kunnen zij gebruik maken van een online stappenplan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer betalen aan de pomp

Meer dan een jaar geleden verlaagde het kabinet de accijnzen op autobrandstoffen. Doel was de consument te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen en kosten van levensonderhoud. Per 1 juli gaan deze belastingen weer omhoog. De prijs van een liter benzine neemt met bijna 14 cent toe. Diesel wordt per liter ongeveer 10 cent duurder. Mogelijk gaan de accijnzen op 1 januari verder omhoog.

Duurdere televisie en internet

De prijzen voor televisie en internet gaan omhoog. Ziggo, de grootste provider van Nederland, voert een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5 procent door. KPN verhoogt zijn tarieven met gemiddeld met 6,4 procent, met een maximum van 4 euro. T-Mobile voerde in januari al een inflatiecorrectie van 8,6 procent door.

Einde aan gratis wegwerpservies

De overheid zet een volgende stap in de strijd tegen overlast door plastic afval. Vanaf zaterdag mogen winkels en horecagelegenheden wegwerpservies niet langer gratis meegeven. Of je nu een kop koffie haalt op het station, een frietje in de snackbar of een maaltijdsalade in de supermarkt: voor een wegwerpbeker of -bakje moet je betalen. Ondernemers mogen zelf beslissen hoeveel geld ze vragen voor hun wergwerpverpakkingen voor voedingswaren. De overheid geeft wel een richtlijn: 5 cent voor voorverpakte groente, fruit, broodbeleg of saus, 25 cent voor bekers en 50 cent voor grotere maaltijdverpakkingen.

Meer verantwoordelijkheid voor kledingindustrie

Vanaf zaterdag zijn bedrijven uit de kleding- en textielsector zelf verantwoordelijk voor het afval van hun producten. Zo moeten winkels – ook buitenlandse webshops die in Nederland leveren – de inzameling en recycling van kleding en bed- en huishoudlinnen zelf gaan organiseren. De komende jaren worden de regels steeds strenger. Deze zogenoemde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt nu al voor bijvoorbeeld producenten van auto’s, elektrische apparatuur en matrassen.

Nieuwe pensioenwet van kracht

Op 1 juli gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat betekent niet dat de 3,5 miljoen gepensioneerden in Nederland ineens een ander bedrag op hun rekening krijgen. Pensioenfondsen en uitvoerders krijgen tot 2028 de tijd om over te gaan op het nieuwe stelsel. Pas dan wordt bekend hoeveel pensioen iedereen precies kan verwachten.

Wettelijke rente

Schuldeisers mogen vanaf zaterdag een hogere rente vragen. Wie geld uitleent, mag een rente van maximaal 14 procent rekenen. Tot 1 juli was de maximumrente 12 procent. De maximumrente bij een betalingsachterstand stijgt van 4 naar 6 procent.

Minimumloon en uitkeringen stijgen

Het wettelijk minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder stijgt met 3,13 procent. Netto krijgen deze mensen ongeveer 2 procent meer, wat neerkomt op een bedrag van circa 36 euro. Begin dit jaar verhoogde het kabinet het minimumloon al met 10 procent, om de pijn van de torenhoge prijzen en energierekeningen te verzachten. In Nederland is de hoogte van veel uitkeringen direct gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Zo stijgen de AOW, de bijstand, de WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen eveneens met 3,13 procent bruto.

Zieke werkende AOW-ers 6 weken doorbetaald

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wijzigt: het overgangsrecht voor werknemers die na hun AOW werken verdwijnt. Dit betekent dat de loondoorbetaling tijdens ziekte voor werknemers met een AOW wordt verkort van 13 naar maximaal 6 weken. Ook het opzegverbod tijdens ziekte wordt van 13 naar 6 weken verkort. Dit geldt voor alle AOW-gerechtigde werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden.

Huurwijzigingen

Op 1 juli mogen woningcorporaties de jaarlijkse huurverhoging doorvoeren. Dit jaar mag de kale huur met maximaal 3,1 procent omhoog. Dit percentage geldt ook voor studentenkamers. Voor huurders met een hoger inkomen mag de huurverhoging 50 of 100 euro bedragen. Voor ongeveer 600 duizend sociale huurders met een laag inkomen gaat de huur juist met bijna 60 euro omlaag. Aan de huurverhoging in de vrije sector stelde het kabinet voor dit jaar een maximum van 4,1 procent.

Onlinegokreclames verdwijnen

Vanaf 1 juli is het afgelopen met de vele gokreclames op televisie, radio en op billboards in de openbare ruimte. Onder strenge voorwaarden kunnen gokbedrijven nog wel gerichte advertenties laten zien op internet, via maillijsten en bij on-demandtelevisie.

Verlaging kinderbijslag

Omdat de energieprijzen gedaald zijn, verlaagt de overheid de kinderbijslag met ongeveer 10 euro per kind. Het afgelopen jaar steeg de kinderbijslag met ruim 16 procent.

Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid (Wdo) treedt per 1 juli (gefaseerd) in werking. De Wdo heeft als doel om het veilig en betrouwbaar inloggen bij publieke dienstverleners mogelijk te maken. Hiervoor moeten burgers en bedrijven over publieke én private elektronische identificatiemiddelen (eID’s) beschikken. De Wdo zal ook gaan gelden voor (mond)zorgorganisaties, die werken met digitale toepassingen waarbij patiënten moeten inloggen. De komende 3 jaar wordt de wet ingevoerd.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Vanaf 1 juli is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat gegevens in de (mond)zorg – waaronder medicatiegegevens – op een eenduidige wijze en via een elektronisch infrastructuur worden uitgewisseld. Het gaat om een zogenoemde kaderwet, die de komende jaren verder wordt ingevuld en ingevoerd.

Einde digitaal coronabewijs

Vanaf 1 juli 2023 juli verdwijnt het digitale coronabewijs. Vanaf dan is via de CoronaCheck-app geen internationaal digitaal coronabewijs meer tevmaken. Dit was een QR-code waarmee burgers konden aantonen dat ze gevaccineerd, hersteld of negatief getest waren. Een coronabewijs is niet meer nodig om te reizen binnen Europa, maar buiten Europa soms nog wel. Lees meer informatie over het coronabewijs.