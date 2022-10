Fiscus gaat inzicht geven in standpunten kennisgroepen

De Belastingdienst gaat op een website de standpunten openbaar maken van interne kennisgroepen die zich buigen over de uitleg en toepassing van regelgeving, zo heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd.

PvdA-Kamerlid Nijboer had vragen gesteld over bindende adviezen van kennisgroepen binnen de Belastingdienst en het communiceren ervan aan de buitenwereld. Kennisgroepen buigen zich bij vragen over de manier waarop wettelijke regels moeten worden uitgelegd en toegepast, antwoordt Van Rij. Hun oordeel weegt zwaar: ‘In deze kennisgroep zitten experts op het terrein waarover de vraag wordt gesteld. De kennisgroep neemt na een uitgebreide analyse een standpunt in. De inspecteur is gehouden dit kennisgroepstandpunt toe te passen in het voorliggende geval en in gelijke gevallen. Daarmee hebben kennisgroepstandpunten dezelfde betekenis als formeel vastgesteld, dat wil zeggen bij beleidsbesluit vastgesteld, beleid.’

Standpunten nu al verwerkt in beleidsbesluit

Kennisgroepstandpunten die zich lenen voor generieke toepassing worden zo veel mogelijk simultaan bewerkt tot een generieke norm die wordt opgenomen in een beleidsbesluit. ‘Afhankelijk van de detaillering en zwaarte van het standpunt en gelet op de beoogde doelgroep, kan worden gekozen voor een passendere publicatie, zoals een leidraad, een antwoord op de website van de Belastingdienst of een handboek.’

Alle standpunten worden openbaar

Nijboer wilde dat de kennisgroepadviezen altijd openbaar gemaakt worden, zodat er geen ongelijkheid ontstaat in de informatiepositie van grote belastingadvieskantoren en reguliere burgers. Van Rij komt tegemoet aan die wens: ‘Voor het vergroten van transparantie is binnen de Belastingdienst enige tijd geleden een begin gemaakt met het inventariseren van mogelijkheden om standpunten van kennisgroepen op een laagdrempelige en toegankelijke wijze openbaar te maken, nog voordat deze, voor zover nodig, in een beleidsbesluit zijn verwerkt. Dat heeft geleid tot de inrichting van een voor burgers en bedrijven toegankelijke website die de komende maanden getest zal worden. Zodra blijkt dat deze website voldoet aan alle randvoorwaarden, zullen alle kennisgroepstandpunten via deze website worden gepubliceerd en daarmee op een toegankelijke wijze raadpleegbaar zijn.’ De kennisgroepstandpunten worden uiterlijk op 1 april 2023 gepubliceerd.