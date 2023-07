NBA: behandeling Wet toekomst accountancysector niet parkeren

Wat de NBA betreft moet de val van het kabinet de parlementaire behandeling van de Wet toekomst accountancysector niet in de weg zitten. De beroepsorganisatie roept de Tweede Kamer op de behandeling niet controversieel te verklaren.

De NBA zegt het in het algemeen te betreuren ‘dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken waarschijnlijk langer op een oplossing moeten wachten’. De invoering van nieuwe accountancywetgeving kan echter niet wachten: ‘Alhoewel de accountancysector, daarin mede gestimuleerd door de politiek benoemde Kwartiermakers, de afgelopen jaren forse stappen heeft gezet in kwaliteitsverbetering, vergt verdere kwaliteitsverbetering goede samenwerking tussen de sector en de politiek. Enkele voor verdere kwaliteitsbevordering vereiste instrumenten liggen vast in de Wet toekomst accountancysector. De NBA dringt erop aan dat de val van het kabinet niet leidt tot uitstel van de parlementaire behandeling van de WTA en roept het parlement op de behandeling van dit wetsonderwerp niet controversieel te verklaren. Tevens gaan wij ervan uit dat maatschappelijke partijen betrokken bij de aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance code met een Verklaring Omtrent Risicobeheersing samen met de NBA hun verantwoordelijkheid blijven nemen om dat proces succesvol af te ronden.’

Al wel onderwerp van debat geweest

De Wet toekomst accountancysector moet nog door zowel de Eerste als de Tweede Kamer worden behandeld. De Raad van State heeft eind vorig jaar advies uitgebracht en kwam daarbij met een aantal kritiekpunten. Afgelopen voorjaar is er in de Tweede Kamer al wel gedebatteerd over de wet, waarbij onder meer de regeldruk voor het mkb aan de orde kwam. Demissionair minister Kaag zegde toen toe te laten toetsen wat precies de impact van de wet op het mkb is. Een andere toezegging was dat er zou worden verkend of de grensbedragen voor controlerend accountants kunnen worden geïndexeerd.

Kaag kwam vrijdag vlak voor de val van het kabinet nog met een Kamerbrief over de voortgangsrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector. Daarin gaf ze aan dat de Europese Commissie gaat werken aan een voorstel voor indexering van de drempelwaarden voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole. De kwartiermakers hebben bij mkb-kantoren gepeild hoe zij de grotere regeldruk ervaren, maar dat leidde niet tot concrete voorbeelden, aldus Kaag.

Zelf initiatieven nemen

Als publiekrechtelijke organisatie geeft de NBA aan te kijken naar welke initiatieven ze zelf kan nemen om noodzakelijke maatregelen effectief in te voeren. De NBA denkt daarbij aan de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel, het aantrekkelijker maken van de opleiding, implementatie van de International Standard on Quality Management (ISQM) en de rol van accountant bij de invoering van de Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD).