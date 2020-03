ZZP-clubs komen met alternatief voor wetsvoorstel Koolmees

Volgens het FD komen zeven ZZP-belangenbehartigers maandag met een tegenvoorstel in reactie op het wetsvoorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken) over de nieuwe regelgeving voor ZZP’ers. Kern van hun betoog is dat de bewuste keuze voor het ondernemerschap leidend moet zijn, aldus de krant.

ZZP Nederland, uitzendorganisatie NBBU, intermediairsvereniging Bovib, Zelfstandigenbouw, ONL voor Ondernemers, kunstenaarsbond BOK en SoloPartners (zorg) hebben een verklaring opgesteld waarin zij zich onder meer uitspreken tegen een aparte status voor goed verdienende zelfstandigen. In plaats daarvan moet er een zelfstandigenverklaring komen voor alle zzp’ers die kunnen aantonen dat zij bewust voor het ondernemerschap hebben gekozen. Daarover willen ze om de tafel met Koolmees. Die praat maandag met diverse partijen over de voortgang van nieuwe wetgeving tegen schijnzelfstandigheid, zegt voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland tegen het FD.

Module op basis van ondernemerschap

Onderdeel van Koolmees’ voorstel zijn een minimumtarief voor zelfstandigen en een zelfstandigenverklaring voor ‘veelverdieners’, waarmee opdrachtgevers worden gevrijwaard van belastingen en premies. Opdrachtgevers krijgen een webmodule waarmee ze kunnen beoordelen of ze voor een opdracht een zelfstandige of een werknemer moeten inschakelen. Die webmodule richt zich te veel op het uitsluiten van werknemerschap, vinden de zeven belangenclubs. ‘Wij willen juist een webmodule op basis van ondernemerschap’, aldus Post. Met de vragen moet duidelijk worden of iemand bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap. En dat mag weer niet afhankelijk zijn van een enkele kwalificatie zoals bijvoorbeeld gezagsrelatie, vinden de zeven. Kritiek hebben ze ook op de zelfstandigenverklaring. ‘Let wel: de zelfstandigenverklaring is een idee van ons dat Koolmees heeft overgenomen, maar hij heeft het nu verkeerd ingevuld als een opting out. Wij zeggen: ga het nu goed invullen!’, aldus Post in het FD. De gedachte achter de opt-out is dat zelfstandigen die meer dan € 75 per uur verdienen het zelf wel kunnen regelen.

De ZZP-clubs vinden dat de term ‘werken buiten dienstverband’ moet worden vervangen door ‘werken als ondernemer’, omdat dat rechtszekerheid geeft. Iemand die bewust als ondernemer werkt, heeft inkomensrisico’s als ziekte of arbeidsongeschiktheid afgedekt, heeft een bedrijfsreserve en is aansprakelijk voor het resultaat van zijn werk, zo betogen de zeven belangenbehartigers.

