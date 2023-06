BDO: penningmeester basketbalclub Donar spiegelde verkeerde cijfers voor

BDO heeft het boekenonderzoek afgerond bij de in ernstige financiële problemen verkende Groningse basketbalclub Donar. “Uit de rapportage van BDO blijkt dat er langdurig sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste informatie en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door de voormalig penningmeester. Daarnaast hebben we geconstateerd dat hij buiten mandaat heeft gehandeld en zijn er onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie”, meldt voorzitter Jannes Stokroos in een statement op de clubsite. De schulden van Donar zijn de afgelopen jaren opgelopen tot ongeveer 1.75 miljoen euro.

Donar bleek onlangs financieel compleet aan de grond te zitten. In Dagblad van het Noorden werden eerder deze week vragen gesteld over de rol van BDO, dat de problemen onderzocht en daarnaast ook lid is van de businessclub.

Onderzoek BDO afgerond

Het accountantskantoor blijkt het onderzoek nu al te hebben afgerond. De ernstige financiële problemen zijn de afgelopen maanden aan het licht gekomen, meldt de Groningse club. ‘Een onafhankelijk onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de oorzaak en aard van het ontstane probleem. Het bestuur heeft ondertussen passende maatregelen genomen om de belangen van de club zo goed mogelijk veilig te stellen.’

Doorstart

Het clubbestuur hoopt dat de problemen niet het einde van Donar betekent: ‘Het bestuur van de club heeft vandaag aangekondigd – ondanks deze uitkomsten – te streven naar een doorstart om zo het voortbestaan van topbasketbal in de stad Groningen te waarborgen. De basketbalclub roept tevens bedrijven, sponsoren en fans op om de club te ondersteunen en te helpen bij de doorstart.’