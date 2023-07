Countus Groep maakt alle medewerkers mede-eigenaar

Vanaf 1 juli 2023 zijn alle medewerkers van de Countus Groep mede-eigenaar van Countus. Dat meldt het accountantskantoor bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Alle medewerkers krijgen 10 Countus-certificaten.

Medewerkersparticipatie

‘De Countus Groep kent geen partnerstructuur, maar werkt vanuit de filosofie dat er een gezonde winstgevendheid nodig is voor groei en ontwikkeling naar de toekomst’, licht het accountantskantoor toe. ‘Daardoor kunnen de Countus-medewerkers zich blijven ontwikkelen en op die manier het verschil voor de klant blijven maken.’ Bob Seemann, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘wij werken immers voor de klanten en niet voor de aandeelhouders’.

Voor alle medewerkers was en is het mogelijk om een aandeel in Countus aan te kopen via de medewerkersparticipatieregeling (MePa). Nieuw is dat vanaf 1 juli 2023 alle medewerkers 10 van deze certificaten van aandeel krijgen en zo allemaal economisch mede-eigenaar van Countus worden.

Iedereen met een vast dienstverband krijgt hetzelfde aantal certificaten, ongeacht de omvang van het dienstverband. Ook alle nieuwe medewerkers die de komende jaren instromen krijgen 10 certificaten.

De zeggenschap in de Countus Groep B.V. blijft van de Stichting Countus Groep, waarvan de Raad van Commissarissen het bestuur vormt. De medewerkers zijn uitsluitend economisch mede-eigenaar via de participatieregeling. Het resultaat dat de stichting behaalt als meerderheidsaandeelhouder blijft in het bedrijf, en blijft dus beschikbaar voor groei en ontwikkeling van het bedrijf en haar medewerkers. Het resultaat dat de participatieregeling behaalt komt toe aan de certificaathouders en vertaalt zich in een stijgende inwisselkoers en een jaarlijks dividend.

Betrokkenheid belonen

‘Resultaat behaal je samen. De Countus Groep heeft vanuit het verleden een coöperatieve instelling en daarin past de betrokkenheid van onze medewerkers. Dat hebben we vormgegeven via de MePa. Onze medewerkers maken het verschil, met deze stap willen we betrokkenheid belonen en alle medewerkers laten meedelen in het resultaat dat we gezamenlijk behalen’, aldus Seemann.

Positieve resultaten

De Countus Groep heeft een succesvol jaar vol groei en ontwikkeling achter de rug. Uit de jaarcijfers 2022 blijkt dat Countus is blijven groeien op het gebied van omzet, medewerkers en klantenportefeuille. De omzet van de Countus Groep is afgelopen jaar gestegen met 12,8%, tot ruim € 57 miljoen. De liquiditeit en solvabiliteit zijn onverminderd goed gebleven en ook het rendement is verbeterd, meldt het accountantskantoor.