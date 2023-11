Countus neemt Alan Accountants & Adviseurs over

Vanaf 1 januari 2024 wordt Alan Accountants en Adviseurs uit Leek onderdeel van Countus. Deze overname stelt beide partijen in staat om hun kennis te bundelen en klanten uit deze regio nog beter lokaal te bedienen.

Alan heeft circa 45 medewerkers en bestaat sinds 2005. Het werkgebied van Alan bestrijkt met name Groningen, Drenthe en Friesland. Alan heeft een sterke binding met de agrarische sector en het midden-en kleinbedrijf. Veel van de medewerkers hebben zelf een mkb en/of agrarische achtergrond, of een ondernemersverleden.

Overnamepartner

Het kantoor, zelf ontstaan uit een fusie, was op zoek naar een overnamepartner. Roelof Tolner en Marcel van Alphen, directeuren van Alan, stellen dat de goede aansluiting van de medewerkers en klanten een doorslaggevende factor was om voor Countus te kiezen. ‘Countus is een onderscheidende organisatie voor familiebedrijven in de sectoren agro en mkb. Dit past bij onze visie. Ze geven een gerichte en professionele invulling aan het ontzorgen, adviseren en bedienen van klanten. Daarnaast besteden ze veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het leveren van kennis en kwaliteit,’ licht Roelof Tolner toe.

Lokaal aanwezig

Voor Countus telt onder meer de regio waar Alan actief is. Henk Lassche, voorzitter van de directie Countus Accountants + Adviseurs: ‘Wij kiezen voor kleine, wendbare teams en staan graag dichtbij de klant. Door deze overname gaat de lang gekoesterde wens om ook in Groningen een lokaal team te hebben in vervulling. Vanuit Leek kunnen we vanaf 2024 klanten in deze regio bedienen. De klantenkring en cultuur van Alan sluiten, ook historisch gezien, goed aan bij die van ons en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking.’

Nummer 18

Met de overname breidt Countus het aantal vestigingen uit naar 25. De organisatie bezette afgelopen jaar de 18e plek in de AV-top 50 met een omzet van 57,6 mln euro en 483 fte. De nummer 17, ABAB (omzet 62,6 mln), komt met de overname van Alan in zicht. Die wordt geëffectueerd op 1 januari 2024, het jaar dat Countus honderd jaar bestaat. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle.