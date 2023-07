Opgestapte penningmeester Donar was accountant maar ook weer niet

De Groningse basketbalclub Donar, die in grote financiële problemen verkeert, heeft beslag gelegd op de eigendommen van de opgestapte penningmeester Ronald Arkema. Bij zijn aantreden in 2017 verklaarde hij accountant te zijn en bij BDO te werken. Nu zegt hij nooit ingeschreven te hebben gestaan in het NBA-register.

Een troubleshooter, die onderzoekt of Donar gered kan worden, zei deze week dat penningmeester Arkema uitgaven had gedaan die niet aantoonbaar in het belang waren van de basketbalclub. Of de club inderdaad beslag heeft laten leggen op bezittingen van Arkema, waaronder zijn woning, wilde de troubleshooter in Dagblad van het noorden eerder deze week ontkennen noch bevestigen. ‘Maar duidelijk is dat de club en de voormalige penningmeester iets met elkaar te vereffenen hebben. Aan een beslaglegging zit de context van veel juridische procedures. Dat proces moeten we zo weinig mogelijk verstoren,’ laat hij optekenen. Vandaag meldt de krant dat Donar en de business club beslag hebben laten leggen voor een bedrag van 234.000 euro.

Accountant bij BDO

Toen de financiële problemen een maand geleden naar buiten kwamen legde penningmeester Ronald Arkema zijn functie neer. Hij was sinds 2017 penningmeester en zei zich voor Donar te willen inzetten omdat hij zelf al sinds zijn jeugd basketbal speelt. In een persbericht heette het dat hij ‘manager accountants & bedrijfsadvies’ was bij BDO. Maar in een video op Donar TV vertelde de nieuwe financiële man: ‘Ik ben Ronald Arkema, accountant van beroep en werkzaam bij BDO Accountants & Adviseurs.’ Afgelopen 22 juni, kort nadat de financiële problemen bij Donar aan het licht komen, zegt Arkema tegen NRC dat hij geen accountant meer is en zich heeft laten uitschrijven uit het register. Hij heeft op dat moment zijn werkzaamheden bij Donar al neergelegd vanwege ‘gezondheidsredenen’.

Navraag van RTV Noord bij het NBA-register wijst uit dat Arkema nooit ingeschreven heeft gestaan. Zelf zegt de ex-penningmeester desgevraagd dat hij zich nooit heeft voorgedaan als accountant en ook nooit tekenbevoegdheid heeft gehad. ‘Ik heb wel de opleiding afgerond, dus ik ben accountant in theorie, maar ik ben nooit praktiserend accountant geweest in de zin dat ik de handtekening onder een verklaring mag zetten’, laat hij weten. Hij zegt ook dat hij denkt dat hij alles netjes met het bestuur kan oplossen. Verder doet hij geen mededelingen. ‘De juristen zijn met elkaar in gesprek. Ik vraag met klem om dit soort dingen privé te laten. Het moet eerst ook allemaal maar even bewezen worden wat geroepen wordt.’

Omstreden

Een bron die anoniem wil blijven verklaart tegen RTV Noord dat Arkema vanaf het begin omstreden is geweest. ‘Iedereen wist dat je met Arkema op je hoede moest zijn’, zegt een betrokkene. ‘Vertrouw je ons niet?’, kregen we destijds te horen toen we met meerdere mensen onze zorgen hebben geuit.’ Op de website van BDO komt de naam van Ronald Arkema niet voor en hij heeft ook geen LinkedIn-profiel (meer). Arkema lijkt dus uit dienst bij BDO, die onderzoek heeft gedaan naar de financiële situatie bij de basketbalclub. Dat leidde tot vragen naar de onafhankelijkheid van het accountantskantoor dat weliswaar niet de jaarrekening van Donar samenstelde maar met (voormalig) medewerker Ronald Arkema wel nauw verbonden was met de club. Het op de website te downloaden jaarverslag van Donar vermeldt niet wie de accountant van de club is.

De achterban van de Groningse basketbaltrots bracht via een crowdfundingsactie van de supportersvereniging binnen enkele dagen al ruim 42.000 euro bijeen. Ook supporters van aartsrivalen Leiden en Den Bosch en aanhangers van FC Groningen en volleybalclub Lycurgus hebben supporters opgeroepen Donar te helpen. Er heeft zich een aantal investeerders gemeld die voor 25.000 euro aandeelhouder willen worden van de basketbalclub. Deze groep krijgt, mocht er een doorstart komen, directe aansturende en controlerende invloed op het te voeren beleid.

5 tot 7 ton nodig

Desondanks staat de Taskforce die Donar van de ondergang moet redden, voor een enorme opgave. Naar schatting is er vijf tot zeven ton nodig om de basketbalclub overeind te houden. Voor de overige schulden dient een crediteurenakkoord te worden gesloten. Donar heeft niet veel bezittingen. Zo zijn de huizen van spelers en staf allemaal gehuurd. Hun auto’s zijn van een sponsor en basketbalhal Martiniplaza is van de gemeente. Ook zijn er niet veel liquide middelen voorhanden.Donar zou dan verder kunnen met een afgeslankte begroting van 1,7 miljoen euro.

Een van de grootste schuldeisers is de belastingdienst. Donar staat voor zes ton in het krijt bij de fiscus. De vraag is in hoeverre die genoegen neemt met een beperkt deel van de belastingschuld. De fiscus kan onder bepaalde voorwaarden akkoord gaan met een saneringsakkoord. De Belastingdienst moet dan wel een minstens even groot bedrag ontvangen als andere schuldeisers. Ook mag het te ontvangen bedrag niet kleiner zijn dan de som die de fiscus als preferente schuldeiser zou ontvangen als alle bezittingen van Donar verkocht zouden worden (bij een faillissement). Ook geldt nog een aantal andere belangrijke voorwaarden. Zo moet de club levensvatbaar zijn, er mag geen sprake zijn van een bodemloze put.

Beeld: YouTube / NOS Sportjournaal