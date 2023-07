Snelgroeiend BANVO-netwerk breidt verder uit met aansluiting Oculus Groep

Oculus Groep, bestaande uit meerdere vestigingen in Arnhem, Venray, Zeist, Etten-Leur, Tilburg, Nieuw Lekkerland en Krimpen aan de Lek, heeft zich aangesloten bij het Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (BANVO).

Aansluiting Oculus

Opgericht in 2019, heeft Oculus Groep zich de afgelopen jaren gericht op het samenvoegen van meerdere administratiekantoren om zo schaalvoordelen te behalen en de optimale verwerking van administraties van klanten te realiseren tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. De aansluiting bij BANVO past bij de ambitie van Oculus Groep om verder uit te breiden en technische mogelijkheden te benutten om kantoren op afstand te ondersteunen. “We zijn verheugd om deel uit te maken van BANVO en kijken ernaar uit om samen te werken en de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren”, aldus George Wijngaard, van Oculus Groep.

Snelle groei BANVO

BANVO maakte in april bekend dat het netwerk van administratie- en belastingkantoren een jaar na de start al is uitgegroeid is tot ‘het grootste administratiekantoor van Nederland’, met twintig aangesloten kantoren. Met de aansluiting van Oculus Groep zal dit netwerk verder groeien en de slagkracht alleen maar vergroten.

BANVO is op haar beurt blij om Oculus Groep als nieuw lid te verwelkomen. “We zijn ervan overtuigd dat we elkaar kunnen versterken in onze dienstverlening aan het MKB en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Met de aansluiting van Oculus Groep zetten we een belangrijke stap in de groei van ons netwerk”, aldus Mark Boelens, directeur van BANVO. BANVO heeft de ambitie om nog meer kantoren aan te laten sluiten bij het netwerk, waardoor de dienstverlening aan het MKB verder verbeterd kan worden.