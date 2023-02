Tweede Kamer neemt Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aan

De Tweede Kamer heeft vorige week de door minister Weerwind (Rechtsbescherming) ingediende Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen.

Wijzigingen bij turboliquidatie

Het wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

De Kamerstukken over de tijdelijke wijziging zijn hier te vinden.

Meer informatie: