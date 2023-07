Sociale Zaken trekt maand uit voor consultatie gewijzigd Besluit IKV

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het gewijzigde Besluit IKV in consultatie gebracht. Met de aanpassingen moet het aanleveren van gegevens voor de loonaangifte makkelijker worden voor werkgevers. De consultatie loopt tot 7 augustus.

In het besluit IKV staan regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Het besluit dateert van 2021 en zou per 2024 ingaan, maar de inwerkingtreding is uitgesteld na signalen dat de regels te complex waren. ‘Voor werkgevers en andere inhoudingsplichtigen blijkt het ingewikkeld om dienstbetrekking en elke uitkeringsverhouding apart op te geven. Dit geldt vooral bij uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Wet arbeid en Zorg.’

Vier wijzigingen

Om de regels eenvoudiger te maken, worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

– Werkgevers geven ZW-uitkeringen en Wazo-uitkeringen die tijdens en uit hoofde van een dienstbetrekking worden genoten niet langer aan in afzonderlijke IKV’s, maar geven deze uitkeringen aan in de IKV van de onderliggende dienstbetrekking;

– Werkgevers zijn verplicht om een nieuwe IKV aan te maken wanneer er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, ook als dat gebeurt na een reeks tijdelijke contracten;

– Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt aangepast, zodat werknemers die door bijzondere omstandigheden een lager loon ontvangen, een vervangend tijdvak kunnen gebruiken bij de berekening van het dagloon. Daardoor valt het dagloon niet lager uit als de werknemer een uitkering aanvraagt.

– De formulering van de eerste drie uitzonderingen in het Besluit IKV wordt aangescherpt door een verwijzing naar artikel 1 van de Pensioenwet, waardoor duidelijk wordt dat deze uitzonderingen van toepassing zijn op alle soorten pensioenfondsen die ouderdomspensioenen, nabestaandenpensioenen en/of arbeidsongeschiktheidspensioenen uitkeren.

Reageren kan via internetconsultatie.nl.