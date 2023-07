90-jarige boekhouder Jan de Greef doet alles nog met pen en papier

Jan de Greef is waarschijnlijk de oudste nog actieve boekhouder van Nederland. De 90-jarige man uit Amerongen zit al 66 jaar in het vak en heeft nog circa 70 klanten. Een computer en zelfs een zakjapanner zijn aan hem niet besteed. Aan pen, papier en een telmachine heeft hij genoeg.

De Greef werd vorige maand 90 jaar, maar denkt nog niet aan zijn pensioen. Hij is al 66 jaar boekhouder, runt 50 jaar een financieel administratiekantoor in Amerongen (‘administratiekantoor De Greef’) en heeft nog 70 klanten. Dat worden er wel langzaam minder. ‘Mijn klanten zijn vrijwel allemaal 80 jaar of ouder. Vorig jaar zijn er zes klanten overleden, één is zelfs 102 jaar oud geworden,’ zo zegt hij in een interview met RTV Utrecht. Ondanks het natuurlijke verloop houdt De Greef er een klantenstop op na.

Tipp-ex

De Greef belichaamt een werkwijze die al veertig jaar uit de tijd is. Hij werkt nog met handgeschreven kasboeken, het potje Tipp-ex steevast in de buurt. De modernste apparatuur die hij gebruikt is een telmachine. Nieuwerwetsigheden als de computer (‘die boot heb ik gemist’) en smartphone laat hij aan zich voorbij gaan. Wel verving hij jaren geleden zijn telefoon met draaischijf voor een exemplaar met druktoetsen. De Greef heeft vanzelfsprekend geen website maar staat wel in de Gouden Gids. ‘Ik heb hier een telling van 523.425,13. Als er een dubbeltje verschil in zit, blijf ik net zo lang zoeken tot ik het gevonden heb,’ zegt de krasse knar, die – afgaande op de televisiebeelden – nog niet aan een leesbril toe is.

‘Klok lukt niet terug’

Na het overlijden van zijn vrouw besloot hij bezig te blijven. ‘Anders zit je ook maar naar de klok te kijken en die lult niet terug.’ Eén van zijn geheimen om het vol te houden: elke dag een middagdutje, want die traditie houdt de boerenzoon in ere. ‘We stonden vroeger om 04.00 uur ‘s ochtends op om op het land te werken, dus dan moest je later op de dag wel even bijslapen.’ De Greef werd in 1933 geboren op een boerderij aan de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Zijn geheim is naar eigen zeggen dat hij ‘nooit moe’ is.

Verstand op nul

Hoewel er veel mensen in zijn omgeving overlijden, is De Greef zelf niet bang voor de dood. ‘Ik blijf gewoon lekker werken en zet mijn verstand op nul. En ik probeer niet teveel te piekeren over wat er allemaal in de wereld gebeurt.’