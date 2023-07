VNG aan gemeenten: maak financiële tekorten zichtbaar

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dreigen vanaf 2026 begrotingstekorten bij de gemeenten. De VNG adviseert hun in een brief om die tekorten ook bewust inzichtelijk te maken. ‘Het is uitzonderlijk dat de VNG het advies geeft om bewust tekorten te laten zien, maar de ingreep van het kabinet in het gemeentefonds vanaf 2026 levert een uitzonderlijke financiële situatie op.’

De VNG heeft een begrotingsadvies gemaakt voor het opstellen van de gemeentelijke programmabegrotingen 2024-2027. Dat is onderdeel van de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’, die op de vorige ledenvergadering is aangenomen. Het advies bestaat uit twee delen: ten eerste wordt gemeenten geadviseerd voor 2024 en 2025 van de meerjarenraming 2025-2027 een sluitende begroting te presenteren. Het tweede advies luidt: ‘Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit de coalitieakkoorden en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.’

Onnodige bezuinigingen

Die tekorten moeten dan een signaal vormen aan de rijksoverheid dat gemeenten meer geld nodig hebben. ‘Met het presenteren van een tekort in de laatste twee jaren, maar een sluitende begroting voor 2024, kunnen de toezichthouders naar onze overtuiging nog steeds tot een positief oordeel komen’, schrijft algemeen directeur Leonard Geluk in de brief aan de leden. ‘Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in het voor gemeenten gebruikelijke degelijke financieel beleid. We vinden dit onder de huidige omstandigheden echter een verantwoorde keuze, vooral omdat de gesprekken met het inmiddels demissionaire kabinet hierover nog niet zijn afgerond. Het onnodig in gang zetten van (onomkeerbare) bezuinigingen vinden we om dezelfde reden onwenselijk. Door de gevolgen van de keuzes van het kabinet te laten zien, geven we een helder signaal af aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer: de gemeentelijke financiën zijn momenteel onvoldoende voor het uitvoeren van het huidige takenpakket.’

De VNG heeft het demissionaire kabinet al gevraagd om erkenning van de financiële uitdagingen van gemeenten. ‘Gemeenten verwachten hierop een concreet en duidelijk antwoord van het kabinet, voordat de Miljoenennota verschijnt.’

BDO berekende eerder dat een op de vijf gemeenten in 2021 in de rode cijfers is beland. Door de terugval van een kleine 3 miljard euro in het gemeentefonds zal dat in 2026 gelden voor drie op de vijf gemeenten, is de verwachting.