Afvalinzamelaar krijgt geen goedkeurende verklaring wegens twintig jaar oude aanbestedingskwestie

Afvalinzamelaar Blink, die afval ophaalt in tien Brabantse gemeenten, heeft van Crowe Foedere geen goedkeurende verklaring gekregen voor de jaarrekening over 2022. Reden: twintig jaar terug is de verwerking van het afval niet volgens de regels aanbesteed.

Blink laat het opgehaalde afval grotendeels verwerken door Prezero. Ruim twintig jaar geleden is die klus onderhands aanbesteed aan de voorlopers van Prezero. Maar dat had niet gemogen, kwam al enkele jaren terug aan het licht: er had een openbare aanbesteding gedaan moeten worden. Prezero ontvangt zo’n half miljoen per jaar voor de dienst; Crowe Foederer heeft het bestuur van Blink laten weten dat inmiddels 10,8 miljoen euro aan afvalverwerkingskosten niet Europees is aanbesteed. Inmiddels heeft Blink – onder druk van de betrokken gemeenteraden – besloten alsnog een openbare aanbesteding te doen; Prezero heeft op eigen initiatief de samenwerking met Blink met ingang van 31 december 2024 beëindigd. Het ontbreken van de accountantsverklaring kan ertoe leiden dat het provinciebestuur Blink onder verscherpt toezicht plaatst.

Verkeerde aanbestedingen leiden met enige regelmaat tot het onthouden van goedkeurende verklaringen bij jaarrekeningen van gemeenten. Zo ging de gemeente Breda in 2021 in de fout.

Bron: ED