Aanbestedingen nog niet op orde in Breda: mogelijk weer beperking jaarrekening

Gerommel met aanbestedingen kan de gemeente Breda ook bij de jaarrekening over 2021 op een beperking komen te staan, waarschuwt controlerend accountant PwC.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de gemeente vorig jaar voor € 13 miljoen aan inkoop verkeerd heeft aanbesteed. Om die reden overwoog PwC een afkeurend oordeel op het aspect rechtmatigheid, maar het bleef bij een beperking. Er is een verbeterplan opgesteld; PwC heeft inmiddels een rapportage gemaakt van interimbevindingen met betrekking tot de jaarrekeningcontrole over 2021. Daaruit blijkt dat het proces rondom inkopen en aanbesteden wel actief wordt verbeterd, maar dat er alsnog drie inkopen zijn geweest waarbij Europese aanbesteding ten onrechte niet heeft plaatsgevonden. ‘In aanvulling daarop zien wij ten minste vijf inkopen waarbij het interne inkoop- en aanbestedingsbeleid (leidt niet tot een financiële onrechtmatigheid mits het onder de EU-aanbestedingsgrenzen blijft) onjuist is toegepast.’

Ook nu beperking mogelijk

Volgens Annemarie Kros van PwC, die afgelopen week bij de gemeenteraadsvergadering het rapport toelichtte, is er een kans dat ook over 2021 een beperking wordt afgegeven, maar is het nog te vroeg om daar iets concreets over te zeggen. Dit jaar is onder meer bij de aanschaf van software niet conform de regels gehandeld. En juist nieuwe software moet er sinds augustus voor zorgen dat bij de inkoop de aanbestedingsregels niet meer kunnen worden omzeild.