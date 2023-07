‘Zes grootste accountants laten het afweten op gebied van klimaatrapportage’

Het topmanagement van de zes grootste accountantsorganisaties BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG en PwC komt afspraken niet na om de manier waarop met de klimaatverandering wordt omgegaan in financiële rapportage en audit te verbeteren. Dat zegt milieurechtenorganisatie ClientEarth.

Advocaten van de organisatie hebben de zes bedrijven in mei aangeschreven over het huidige gebrek aan transparantie over klimaatrisico’s in financiële rapportages en audits. ‘Transparantie die de bestaande standaarden al vereisen en volgens investeerders dringend moet verbeteren.’ De brief is gestuurd aan het Global Public Policy Committee (GPPC), waarin het seniormanagement van de zogeheten big six is verenigd. Dat comité houdt zich bezig met beleidskwesties die de branche overstijgen.

Belofte

ClientEarth herinnert het GPPC aan de belofte die in 2020 is gedaan aan de International Accounting Standards Board (IASB). ‘De IASB had belangrijke nieuwe richtlijnen over klimaatrapportage geschreven en de GPPC beloofde haar rol te spelen bij het ondersteunen van meer transparantie over klimaataangelegenheden in de jaarrekening van bedrijven.’ Het jaar erop kwam er een waarschuwing van ClientEarth aan het adres van de big four: die zouden het risico lopen niet te voldoen aan de auditnormen en hun wettelijke kerntaken doordat ze onvoldoende rekening houden met klimaatrisico’s. Daarnaast beschuldigde de organisatie de big four van het bedreigen van de integriteit van de markt en het blootstellen van accountants aan juridische uitdagingen.

Geen reactie

Dat leverde een uitnodiging op om eens met de GPPC te gaan praten. ‘Sindsdien hebben ClientEarth-advocaten via de GPPC geprobeerd om met de auditfirma’s in contact te komen om na te gaan hoe zij hun beloftes uit 2020 nakomen. Maar de reacties zijn onbevredigend.’ ClientEarth spreekt van ‘aanhoudende tekortkomingen in boekhoud- en auditpraktijken in het licht van escalerende klimaatrisico’s’.

Zorgwekkend onduidelijk

Ondanks dat de huidige auditstandaarden al transparantie voorschrijven over klimaatkwesties, slagen de bedrijven met de meeste uitstoot er nog altijd niet in om die aan investeerders te bieden, zo vindt de organisatie. Advocaat Robert Clarke: ‘Ondanks de belofte om verbeteringen aan te brengen in de rapportage over klimaatrisico’s, blijft het standpunt van deze partijen over deze cruciale kwestie zorgwekkend onduidelijk. De grootste audit- en accountantskantoren hebben grote invloed op hoe klimaatrisico’s worden weergegeven in financiële rapportages, maar het is moeilijk om bij de GPPC enig zinvol leiderschap te ontdekken op dit gebied.’ ClientEarth vindt dat de GPPC snel met standpunt moet komen. ‘Het wordt tijd dat de auditors zich laten zien. Een openbaar standpunt innemen zou een goede eerste stap zijn.’