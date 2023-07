‘Aftrekbaarheid kosten pensioenadvies ligt voor de hand’

Het ligt voor de hand dat de kosten van pensioenadvies fiscaal aftrekbaar zijn, zo stelt het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO). De kosten van advies bij een direct ingaande lijfrente zijn namelijk ook aftrekbaar. Zo’n fiscale faciliteit zou met de sinds 1 juli geldende nieuwe pensioenwet de drempel voor het inwinnen van advies verlagen.

VFBO-beleidsadviseur en financieel planner Marcel van Kooten noemt dat tegenover AMweb.nl ‘van maatschappelijk belang’. Hij verwijst naar een recent standpunt van de kennisgroep verzekeringsproducten, waarin wordt aangegeven dat de kosten van het verwerven van lijfrente-uitkeringen aftrekbaar zijn als de klant geen andere keuze heeft dan een bemiddelaar of adviseur inschakelen. Volgens Van Kooten gaat voor pensioenen hetzelfde op: ‘Pensioenfondsen zullen en kunnen de uitwerking in de regel niet persoonlijk maken in een financieel advies. Dus er is dan normaal gesproken ook geen alternatief voorhanden dan het inschakelen van een deskundige.’

Hij ziet in de huidige wetgeving wel mogelijkheden om aftrekbaarheid van breder financieel advies mogelijk te maken.

Bron: AMweb.nl