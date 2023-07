Geen gesjoemel met boekhouding Benny Neyman: rechter wijst claim partner grotendeels af

Op hoge poten stapte de partner van de in 2008 overleden Benny Neyman naar de rechter: een bevriend echtpaar zou een puinhoop hebben gemaakt van de boekhouding van het bedrijf van de zanger en ruim anderhalve ton achterover hebben gedrukt. Maar de rechtbank oordeelt dat daar vrijwel niets van is aangetoond. Uiteindelijk wijst de rechter van de claim een schamele 5.100 euro toe.

Het echtpaar – de vrouw was twintig jaar lang voorzitter van de fanclub – was door Neyman in de laatste maanden van zijn leven gevraagd om te helpen met de boekhouding van de onderneming Golden Voice, waar de rechten van de zanger in waren ondergebracht. Dat beloofden ze; daarnaast beheerden ze na Neymans overlijden ook de zakelijke bankrekeningen en een website met webshop.

Maar er ontstond onenigheid over het gebruik van de muziek en de partner van Neyman besloot in 2021 om een accountant in de arm te nemen voor de boekhouding. Het paar stuurde daarvoor een back-upbestand van de boekhouding uit het systeem Snelstart.

Vragen over de administratie konden niet worden beantwoord in verband met een hack van de computer van het echtpaar.

Nooit geïnformeerd

Voor Neymans partner was de maat al vol: volgens zijn berekeningen moest er nog veel meer geld in de onderneming zitten en hij liet begin 2022 weten het paar aansprakelijk te stellen voor het ondeugdelijk voeren van zijn administratie, voor het opstellen en verzenden van foutieve belastingaangiften en het doen van onjuiste betalingen. ‘Doordat ik nooit ben geïnformeerd, heb ik in al deze jaren geen weet gehad van jullie handelen. Jullie hebben mij nooit toegang gegeven tot de bankrekeningen en administratie in het programma Snelstart.’ In totaal zou voor zeker 54.000 euro aan onrechtmatige betalingen zijn gedaan. Dat bedrag komt echter niet terug en in april vorig jaar laat de man beslag leggen op de woning van het echtpaar. De zaak komt voor de rechter, waar het achterovergedrukte bedrag dat Neymans partner vordert is opgelopen tot ruim 164.000 euro.

Vriendendienst of niet?

Bij de rechtbank is de discussie of er sprake is geweest van een vriendendienst of niet. Volgens de vrouw van het echtpaar hadden zij zich op Neymans sterfbed niet uitgegeven als boekhouder en was een vergoeding voor de dienst afgesproken van netto 200 per maand, exclusief bijkomende kosten. ‘We gingen overal mee naar toe. Hij moest overal mee begeleid worden’, aldus de vrouw. Maar de partner ontkent de afspraak en zegt niet te hebben geweten dat Neyman 200 euro betaalde. ‘Ze hebben alle twee een goede babbel. Ik dacht dat ze kennis van zaken hadden.’ De rechter vindt de verklaringen voldoende betrouwbaar om ervan uit te gaan dat is afgesproken dat de boekhouding tegen betaling zou worden gedaan – dus dat er geen vriendendienst is geleverd.

De rechter ziet verder geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is geweest van bedrog of misbruik van omstandigheden, aangezien blijkbaar was afgesproken dat er betaald zou worden voor de diensten, op verzoek van Neyman zelf.

Veel kilometers gemaakt

Van diefstal is evenmin sprake. De maandelijkse vergoeding was afgesproken en een kilometervergoeding vond de partner – naar hij later aangaf – zelf ook redelijk. Dat er ruim 25.000 euro aan kilometerkosten is betaald, heeft hij niet kunnen aantonen. Volgens de rechter bestaat dat bedrag grotendeels uit de maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Bovendien werden er nogal wat kilometers gemaakt: 8.000 in 2008 alleen al, zo blijkt uit een rittenadministratie. De partner zou het echtpaar vaak hebben gebeld om hulp, wat geregeld vanuit Brabant een rit naar Soesterberg of Amsterdam betekende.

Ook wat betreft andere kosten heeft het echtpaar niet onrechtmatig gehandeld; afgeschreven bedragen hebben betrekking op kosten van postzegels die verband hielden met de werkzaamheden van de webshop en terugbetaling van boodschappen die het paar voor Neymans partner deed bij de Sligro of Makro. ‘Het feit dat de nieuwe boekhouder van [de partner] een afschrijving van de rekening ziet, maakt niet dat deze zonder rechtsgrond heeft plaatsgevonden.’

Lening moet wel terug

Dan is er nog een twist over vermeende leningen aan een bedrijf van het echtpaar. Dat stelt dat Golden Voice een grote belastingschuld had en dat in 2009 is besloten om de BV in een eenmanszaak om te zetten waardoor de schuld werd vereffend. Wat er nog aan de Belastingdienst moest worden betaald, heeft de partner toen geleend van een bedrijf van het echtpaar en van een buurman.

Maar daar is de rechter niet helemaal van overtuigd: een bedrag van 5.100 euro dat eerst contant zou zijn betaald en later door het echtpaar op de eigen rekening is overgemaakt, moet worden terugbetaald. Er is onvoldoende reden om aan te nemen dat dat echt een lening is geweest.

Verbouwingskosten

Tot slot komt de grootste financiële claim nog: volgens Neymans partner heeft het paar 115.000 euro van zijn privéspaarrekening ontvreemd door bedragen naar de betaalrekening over te schrijven. Het paar ontkent dat niet, maar stelt dat het geld netjes op de betaalrekening is blijven staan en niet door hen is opgenomen: met dat geld heeft de partner de verbouwing en inrichting van een pas gekochte woning betaald. De partner kan dat niet weerleggen, want hij heeft geen afschriften meer van die rekening. Ook hier vangt hij bot bij de rechter: ‘Dat hij niet weet waar het geld is gebleven, maakt nog niet dat [het echtpaar] het heeft ontvreemd.’ Dat paar hoeft wat de rechter betreft ook niet te bewijzen wat er precies met het geld is gebeurd.

De beschuldiging dat er een ondeugdelijke boekhouding is gevoerd, wordt ook verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de partner namelijk onvoldoende gemotiveerd gesteld aan welke eisen de boekhouding dan had moeten voldoen.

De rechtszaak levert Neymans partner uiteindelijk dus een schamele oogst van 5.000 euro op.

Rechtbank Oost-Brabant, 19 juli 2023