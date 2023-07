SnowWorld heeft eindelijk geauditeerde jaarcijfers en vreest NOW-steun te moeten terugbetalen

Op 20 juli 2022 maakte SnowWorld bekend dat het ‘alles in het werk’ zou stellen de gecontroleerde jaarrekening ‘zo spoedig mogelijk te publiceren.’ Meer dan een jaar later is het eindelijk zover. Wat blijkt: SnowWorld moet mogelijk 4 miljoen euro aan NOW-steun terugbetalen.

Tijdens de coronaperiode had SnowWorld een nieuw toegangssysteem in de verschillende vestigingen geïmplementeerd. Hierdoor waren grote problemen ontstaan. Omdat het bedrijf enkele maanden gebruikmaakte van zowel een oud als een nieuw toegangssysteem, bleef onduidelijk hoeveel bezoekers de poortjes waren gepasseerd. Dat maakte het onmogelijk voor Mazars te controleren of de opgegeven omzet klopte. De accountant weigerde een goedkeurende verklaring af te geven. ‘Het tijdstip van publicatie van de jaarcijfers en de jaarvergadering is nog onzeker,’ maakte SnowWorld daarom in een persbericht bekend. Het bedrijf stelde alles in het werk het auditproces te faciliteren en het jaarverslag, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, zo spoedig mogelijk te publiceren.

10,8 miljoen verlies

Dat proces heeft een jaar gekost. SnowWorld leed in het coronaboekjaar 2020/2021 een nettoverlies van 10,8 miljoen euro op een omzet van 13,9 miljoen, een daling van 62 procent ten opzichte van boekjaar 2019/2020. Als gevolg van corona kwam het complete hoogseizoen te vervallen. De lockdownperiodes in 2020 en 2021 telden 263 dagen met beperkingen; daarvan was SnowWorld 165 dagen volledig gesloten.

NOW-steun

Op basis van de verwachte omzetdalingen ontving SnowWorld coronasteun van de overheid als voorschot. Voor een bedrag van 5,8 miljoen euro is onvoldoende zeker of deze subsidies zullen worden toegekend. SnowWorld meldt dat ‘het vooruit ontvangen deel (4,7 miljoen) in de boeken wordt opgevoerd als overige schulden.’ Dat geld zal mogelijk moeten worden terugbetaald. Voor een bedrag van 2,3 miljoen euro is er wel voldoende onderbouwing. Verder is er een correctie toegepast op de ontvangen TVL-steun. In de voorlopige cijfers werd er slechts bedrag van vier ton opgenomen. De totaal aangevraagde steun bedroeg echter 1,8 miljoen en is alsnog volledig opgenomen in de geauditeerde winst-en-verliesrekening voor het boekjaar 2021/2022.

SnowWorld bezit overdekte skihallen in Landgraaf, Amsterdam, Neuss (Duitsland), Roosendaal, Rucphen, Terneuzen, Zoetermeer en Amnéville (Frankrijk) en trekt jaarlijks ruim drie miljoen bezoekers. De locatie Landgraaf beschikt met Adventure Valley tevens over het grootste klimpark van Europa. Verder heeft SnowWorld een permanente ijskartingbaan en twee hotels in bezit.