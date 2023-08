Flynth ontdekt fouten bij aanbesteding GGD Noord-Holland

Een steekproef van huisaccountant Flynth heeft fouten aan het licht gebracht bij de aanbesteding van de GGD in de kop van Noord-Holland. Het gaat om veertien contracten uit de periode 2019-2022 met een waarde van in totaal ruim elf miljoen euro. Deze dossiers zijn als incompleet of zelfs mogelijk onrechtmatig bestempeld.

Flynth heeft zich bij de controle van de (goedgekeurde) jaarrekening over 2022 om die reden onthouden van een oordeel of de GGD juridisch juist heeft gehandeld als het gaat om inkoop en aanbesteding. De gezondheidsdienst in deze regio (16 gemeenten in Noord-Holland noord) had vorig jaar een tekort van 3,7 miljoen euro op een begroting van ruim 50 miljoen. De oorzaak wordt vooral gezocht bij de mislukte ontwikkeling van een nieuw elektronisch kinddossier.

In reactie op de steekproef van Flynth heeft de GGD een plan van aanpak voor inkoop een aanbesteding opgesteld. Hierin komt de nadruk te liggen op risicomanagement. Ook is de interne controle aangescherpt. Bij team- en budgetoverleggen schuiven vaker specialisten van ICT en juridische zaken aan. Verder wordt het gebruik van een speciaal registratiesysteem verplicht. Tweemaal per jaar zullen de uitgaven per leverancier over de laatste vier jaar tegen het licht worden gehouden. Ook wordt gecontroleerd of dossiers volledig zijn.

Bron: Noordhollands Dagblad