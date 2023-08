NBA schroeft examengeld praktijkopleiding fors op

De NBA verhoogt met ingang van 1 september het examengeld voor de praktijkopleiding met 36 procent tot 847 euro. Dat doet de beroepsorganisatie in verband met de hogere vergoeding voor examinatoren.

Behalve het examengeld gaan ook de (eenmalige) deelnamebijdrage (van 888 naar 915 euro) en de jaarlijkse bijdrage na vijf jaar praktijkopleiding (van 248 naar 255 euro) omhoog. De kosten van de beoordeling van producten door het NBA Stagebureau gaan van 248 naar 255 euro. ‘Dat betekent dat het examengeld relatief fors wordt verhoogd. De reden hiervoor is dat de vergoeding voor het afnemen van het examen aan examinatoren per 1 september navenant wordt verhoogd. Examinatoren zijn sinds de invoering van het geïntegreerd slotexamen meer tijd kwijt aan het voorbereiden en afnemen van het examen. Daarnaast is deze vergoeding al enige jaren niet geïndexeerd.’

De kosten zijn daarnaast gestegen vanwege het doorberekenen van locatiekosten voor het examen door de onderwijsinstellingen aan de NBA.