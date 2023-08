Hoe werkt de subsidieregeling voor vergroening maatschappelijk vastgoed?

Duurzaamheid dringt in toenemende mate door in elk aspect van ons leven, inclusief de vastgoedmarkt. De Nederlandse overheid heeft de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gelanceerd om deze beweging te ondersteunen. Wil je als accountant klanten met maatschappelijk vastgoed optimaal adviseren, dan is het noodzakelijk om je goed in deze regeling te verdiepen.

De Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) is een Nederlandse subsidie die is bedoeld om de transitie naar duurzaam maatschappelijk vastgoed te ondersteunen. Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is reductie van de CO 2 -uitstoot met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit doel te behalen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is er namelijk veel maatschappelijk vastgoed, dat ook een voorbeeldfunctie heeft. Het hoofddoel van deze regeling is daarom eigenaren van maatschappelijk vastgoed stimuleren om te investeren in de verduurzaming van hun gebouw(en). Door de regeling jaarlijks open te stellen, kan het maatschappelijk vastgoed sneller worden verduurzaamd. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot en dragen we bij aan nationale en Europese ambities om dit proces te versnellen.

Wat is maatschappelijk vastgoed?

Alleen eigenaren van vastgoed dat kan worden gedefinieerd als maatschappelijk vastgoed komen in aanmerking voor DUMAVA. Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan:

een gebouwde onroerende zaak in eigendom van provincies, gemeenten en waterschappen;

een gebouwde onroerende zaak in eigendom van onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) en in het beroepsonderwijs (middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs);

een gebouwde onroerende zaak in eigendom van zorginstellingen, zoals algemene ziekenhuizen, eerstelijnszorgaanbieders en langdurige zorgaanbieders;

een gebouwde onroerende zaak in eigendom van culturele instellingen met een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI-status);

Rijksmonumenten (het moet gaan om utiliteitsgebouwen. Rijksmonumenten die als woonhuis worden gebruikt komen niet in aanmerking);

een gebouwde onroerende zaak met publieksfunctie in eigendom van kerkgenootschappen, stichtingen, verenigingen of coöperaties, waaronder in elk geval een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis of gemeenschapscentrum.

Waarom is DUMAVA relevant voor je klanten?

Vastgoedeigenaren zijn zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Bovendien zijn er wettelijke verplichtingen om het energieverbruik te verminderen. DUMAVA kan hen financieel ondersteunen om deze doelen te bereiken. Via deze regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet worden gekomen in de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan een betere energieprestatie van een gebouw en die CO 2 -emissiereductie tot gevolg hebben.

Wat komt in aanmerking voor DUMAVA?

De subsidie kan worden verstrekt voor een investering in maatregelen die zijn opgenomen in de maatregelenlijst van de DUMAVA-subsidie. Kortgezegd bestaat deze lijst uit de volgende hoofdcategorieën:

Integraal Gebouw Leefomgeving verkoeling Bouwkundig aanpassingen in de bestaande thermische schil Verwarmen, koelen, ventileren Verlichting Overige energiebesparing Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) Duurzame Energie Lokale energie-uitwisseling Energietransitie Energielabel Monumenten

Binnen deze hoofdcategorieën bestaan er ook nog veel verschillende deelmaatregelen.

Subsidie voor meerdere maatregelen

Het is belangrijk om te weten dat er per vastgoedlocatie maar eenmaal DUMAVA kan worden aangevraagd gedurende de looptijd van de subsidie. Naar verwachting blijft de regeling tot en met 2030 bestaan. Bundel verschillende maatregelen dan ook, voordat je een aanvraag doet. Het mag hierbij gaan om:

Combinaties van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de in bijlage 3 opgenomen lijst met in aanmerking komende maatregelen. Aanvullend op de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers ook subsidie krijgen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag, of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen.

Een integraal verduurzamingsproject. Van integrale projecten bij bestaand maatschappelijk vastgoed kan sprake zijn als er bijvoorbeeld een moment van grootschalig onderhoud of levensduurverlengende renovatie gepland staat. Bij een integraal project kan er subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen worden aangevraagd. Aanvullend op de subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag, of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject.

Welke kosten komen voor DUMAVA in aanmerking?

Projectkosten die in aanmerking komen voor DUMAVA zijn de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mogen tot de projectkosten worden gerekend. Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de maatregelen. Dit betekent dat alleen de kosten in aanmerking komen die zijn gemaakt met als doel te verduurzamen. Ook moeten de kosten noodzakelijk zijn om de maatregel aan te brengen.

Hoogte subsidiebedragen

De subsidie voor combinaties van maximaal drie maatregelen bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 5.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak.

De subsidie voor een energieadvies of een duurzaam monumentenadvies bedraagt 50% van de advieskosten en voor het laten opstellen van een energielabel 50% van de certificeringskosten.

De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt 30% tot 35% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 25.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor een advies 50% van de advieskosten.

Complexe aanvraagprocedure

De DUMAVA is een lastig aan te vragen subsidie, waarbij je als aanvragende partij aan veel eisen en randvoorwaarden moet voldoen. Het is dan ook van groot belang om de aanvraag zeer goed voor te bereiden, bij voorkeur met ondersteuning van een goede adviseur. De eerstvolgende openstellingsdatum is 18 september 2023. De regeling werkt met een first-come-first-serve principe, daarom is het verstandig om de aanvraag ook meteen op de eerste openstellingsdag in te dienen. De eerstvolgende subsidierond na 18 september wordt verwacht in april 2024.

We moeten ons als accountants bewust zijn van deze mogelijkheid en deze informatie ook proactief delen met klanten die maatschappelijk vastgoed bezitten. Door onze klanten te ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidie, kunnen we bijdragen aan hun financiële succes en aan de bredere duurzaamheidsdoelen van onze samenleving.

Rogier Teunissen MSC is als subsidieadviseur en trainer verbonden aan Fiscount.