‘Steeds meer seinen op rood voor mkb’

Volgens financieringsplatform NLInvesteert krijgt het Nederlandse mkb het steeds moeilijker nu het slechter gaat met de economie. ‘Er springen steeds meer seinen op rood.’ Steeds meer ondernemers vragen om een herstructurering van hun lening.

Bij NLInvesteert vraagt inmiddels 6,5 procent van de gefinancierde ondernemers om wat directeur Dirkjan Takke noemt ‘een verhoogde dijkbewaking’. Dat was vorig jaar 5 procent. Deze groep vraagt om herstructurering van de bestaande financiering, bijvoorbeeld om een oplossing te vinden voor de opgelopen belastingschuld. Het platform wijst op de mogelijkheid van schuldsanering ‘Er zijn inmiddels ondernemers die per saldo maar 20 tot 30 procent hoeven te betalen. Voorwaarde is wel dat de onderneming voldoende levensvatbaar is. En daarvoor moet een financiering klaarstaan. Daaraan helpen we hen, in samenwerking met de ingeschakelde insolventieadvocaat: niet alleen voor aflossing van de belastingschuld, maar ook voor werkkapitaal om de continuïteit te waarborgen.’

Banken streng

Banken zijn sinds de crisis rond 2011 niet meer zo streng geweest, aldus Takke. ‘We zien helaas dat banken een primaire neiging hebben om hun krediet terug te brengen in moeilijke tijden. Dan gaat het voor een ondernemer van kwaad naar erger.’ Maar hij blijft positief. ‘Het grootste deel van de ondernemers op onze ‘watchlist’ gaat uit deze moeilijke fase komen. Vaak gaat het om liquiditeitsproblemen die tijd vragen. Die tijd willen we dan ook voor ze regelen, liever dan ze nog verder in de problemen brengen.’

