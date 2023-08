Nationale-Nederlanden krijgt boete voor verkeerde pensioeninformatie

De AFM heeft aan Nationale-Nederlanden een bestuurlijke boete van 425.000 euro opgelegd voor het als pensioenuitvoerder verstrekken van niet-correcte pensioeninformatie. Ook is aan deelnemers bij de start, beëindiging of wijziging van hun pensioenregeling niet tijdig de wettelijk verplichte informatie gestuurd.

NN, de grootste pensioenverzekeraar van Nederland en achter de fondsen ABP en Zorg en Welzijn de derde partij gemeten naar omzet uit pensioenproducten, heeft de tekortkomingen in de informatieverstrekking zelf gemeld bij de toezichthouder, die daarop een onderzoek is gestart.

Verkeerde waarde berekend

Een van de aangetroffen gebreken betreft fouten bij Delta Lloyd, dat in 2018 is overgenomen door NN. Bij het onderzoek is gebleken dat aan bijna 75.000 deelnemers met een beschikbare premieregeling gedurende zeker zeven jaar (al sinds 2009) onjuiste informatie is verstrekt over de waarde van hun polis. ‘Door een fout in de berekening van de zogeheten PensioenStabilisator werd de beleggingswaarde van de polis onjuist vastgesteld, en NN verstrekte de deelnemers dus ook onjuiste informatie over die waarde. Het ging hierbij om een verschil van gemiddeld genomen 1,04 procent.’ Het overgrote deel van de getroffen deelnemers (bijna 66.500) kreeg door de fout een te laag pensioenvermogen. Ruim 7.600 deelnemers springen er gunstig uit: zij kregen een te hoog opgebouwd vermogen, maar die fout is niet gecorrigeerd. De overige beleggingswaarden zijn inmiddels gecorrigeerd en betrokken deelnemers en nabestaanden zijn gecompenseerd.

IT-problemen

Daarnaast hebben bijna 59.000 deelnemers aan NN-pensioenproducten gedurende zeker zes jaar geen wettelijk verplichte start-, wijzigings- of stopbrieven ontvangen. Dat is goed voor drie separate overtredingen. ‘De overtredingen werden vooral veroorzaakt door tekortkomingen in de IT-omgeving en operationele fouten.’ De brieven zijn alsnog verstuurd en eventuele negatieve gevolgen van de fouten zijn hersteld.

NN heeft de overtreding erkend en de boete geaccepteerd; daarom is de boete verlaagd van 500.000 naar 425.000 euro.