Onwillige accountant geen reden om terugvordering NOW-voorschot te herbeoordelen

Twee dochters van een Amerikaans IT-bedrijf hebben zonder succes bezwaar gemaakt tegen het terugvorderen van betaalde NOW-voorschotten. Zij hebben immers zelf bij de aanvraag van de definitieve berekening geen omzetverlies opgegeven. Dat dat kwam omdat de controlerend accountant geen verklaring wilde afgeven, maakt nog niet dat het UWV dan maar zelf op onderzoek had moeten uitgaan, oordeelt de rechtbank.

Talespin, een Amerikaans IT-bedrijf dat software ontwikkelt voor trainingen op HR-gebied, heeft twee Nederlandse dochterbedrijven. Bij de uitbraak van de coronapandemie verordonneert het moederbedrijf dat de dochters geen facturen meer mogen sturen voor verrichte werkzaamheden. Geen facturen is geen omzet, dus de Nederlandse tak vraagt subsidie aan op grond van de NOW-regeling, uitgaande van 100 procent omzetverlies. Maar bij de definitieve vaststelling van de NOW 1- en NOW 2-subsidies bepaalt het UWV dat Talespin alles moet terugbetalen: er is namelijk geen accountantsverklaring meegestuurd en die is verplicht.

Geen verklaring, dus nul ingevuld

Talespin betoogt voor de rechter dat het de werkzaamheden niet in rekening mocht brengen: daardoor is sprake van een omzetverlies van 100 procent. De eigen accountant is het daarmee eens, maar de controlerend accountant niet – en die wil daarom geen verklaring afgeven. Op de aanvraagformulieren voor de NOW-1 en de NOW-2 is een omzetverlies van 0 procent ingevuld: anders was het niet mogelijk om door te klikken in de digitale omgeving waarin de aanvraag moest worden gedaan. Vanaf een omzetverlies van 10 procent moet een samenstellingsverklaring van de controlerend accountant worden meegestuurd. Verder vindt het bedrijf dat het UWV zelf had moeten onderzoeken of het standpunt van de controlerend accountant juist is en dat het omzetverlies op groepsniveau had moeten worden berekend.

Niet-toegepaste bepaling wordt niet beoordeeld

De rechter stelt vast dat de omzetdaling van een buitenlandse groepsvennootschap zonder loonverplichtingen in Nederland niet meetelt bij de berekening van de omzetdaling op groepsniveau. In dit geval wordt dus ook de omzetdaling van moeder Talespin Reality Labs niet meegenomen bij de berekening van de omzetdaling. Het bezwaar dat dat wel dat gemoeten, beoordeelt de rechtbank niet inhoudelijk omdat het betreffende NOW-artikel niet is toegepast bij het nemen van de besluiten.

Eigen aanvraag enige beoordelingsgrond

Het UWV hoefde niet op de bezwaargrond in te gaan omdat al is beoordeeld dat de aanvragen van de definitieve vaststelling terecht zijn afgewezen omdat er geen accountantsverklaring is verstrekt. Er kon van geen andere gegevens worden uitgegaan dan Talespin Nederland zelf in de aanvraagformulieren heeft aangeleverd. ‘Met deze afwijzingsgrond was het voor de minister duidelijk dat het bezwaar niet kon leiden tot een andere uitkomst dan die van de primaire besluiten.’

Controle achteraf moet mogelijk zijn

De minister hoeft zich ook niet te buigen over de vraag of de controlerend accountant gelijk heeft, want aan de NOW-subsidie kleeft nu eenmaal de verplichting dat een accountantsverklaring moet worden gestuurd om vast te kunnen stellen hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. ‘Dat het volgens Talespin Nederland op grond van de NOW-regelingen en de accountantsstandaarden niet mogelijk was om een afkeurende accountantsverklaring of een andere verklaring dan een samenstellingsverklaring over te leggen, komt voor rekening en risico van Talespin Nederland. Het ligt op de weg van Talespin Nederland om na te gaan aan welke vereisten moet worden voldaan om een definitieve subsidie te krijgen. Het is de werkgever die verantwoording aflegt over de wijze waarop hij aan de voorwaarden uit de regeling voldoet. Dit uitgangspunt komt tot uiting in het vereiste dat de werkgever met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie beheert dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt.’

Voorwaarde van 20 procent niet beoordeeld

De eis dat er minimaal 20 procent omzetverlies moet zijn, is een voorwaarde voor subsidie en geen verplichting. ‘Omdat het vaststaat dat Talespin Nederland niet aan de procedurele verplichting heeft voldaan om een accountantsverklaring over te leggen, kan de minister de subsidie alleen al daarom op nihil vaststellen en komt hij niet meer toe aan de inhoudelijke vraag of is voldaan aan de subsidievoorwaarde dat sprake moet zijn van een omzetdaling van ten minste 20 procent.’

Talespin moet het doen met een proceskostenvergoeding van 2.511 euro, omdat het UWV pas in de beroepsfase een deugdelijke belangenafweging heeft gemaakt.

Rechtbank Utrecht, 4 juli 2023