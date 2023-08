Btw bij intracommunautaire verwerving van kunstvoorwerp

De Belastingdienst wijst er op dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat betaalde btw bij intracommunautaire verwerving van een kunstvoorwerp behoort tot de winstmarge.

De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een casus van een kunsthandelaar, die kunst koopt van makers uit andere EU-lidstaten. In de situatie van de kunsthandelaar is er sprake van intracommunautaire verwervingen. De kunsthandelaar betaalt btw over deze aankopen.

Margeregeling

In deze casus past de kunsthandelaar bovendien de margeregeling toe. Zodoende betaalt de handelaar geen btw over de omzet, maar over de winstmarge. Omdat de kunsthandelaar gebruik heeft gemaakt van de margeregeling, mag hij de betaalde btw niet terugvragen.

Nu is de vraag: moet de betaalde btw over de intracommunautaire verwerving in dit geval worden opgeteld bij de inkoopprijs, of wordt het onderdeel van de winstmarge?

Betaalde btw behoort tot winstmarge

Uit de recente uitspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de betaalde btw niét wordt opgeteld bij de inkoopprijs, maar behoort tot de winstmarge. Over deze winstmarge, dus inclusief de btw die betaald is bij de verwerving, moet vervolgens btw worden betaald.

Op de site van de belastingdienst is meer informatie te vinden over de margeregeling.