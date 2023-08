Verzuim voorkomen onder 55-plussers: tips voor meer vitaliteit

Steeds meer 55-plussers kiezen ervoor om te blijven werken. Dat is positief vanwege het personeelstekort én doordat oudere medewerkers zich minder vaak ziekmelden. Wat kunnen u en uw klanten doen om oudere medewerkers vitaal te houden? Bekijk tips en adviseer uw klanten hierover of pas ze zelf toe als u oudere medewerkers in dienst heeft.

Meer werkende 55-plussers

De Nederlandse arbeidsmarkt telde in 2022 zo’n 2 miljoen werkende 55-plussers, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat zijn er veel meer dan in 2013: toen waren ruim 1,4 miljoen 55-plussers aan het werk. En het aantal 55-plussers met een WW-uitkering daalde van bijna 113.000 in 2013 naar ruim 48.000 in 2022.

Het aantal oudere medewerkers stijgt door de vergrijzing en door het feit dat we allemaal langer moeten doorwerken. Op dit moment is 75 procent van de bevolking een mogelijke deelnemer aan het arbeidsproces. Het CBS denkt dat dit in 2040, als gevolg van de vergrijzing, nog maar 70 procent van de bevolking zal zijn. Dat maakt het nog belangrijker dat iedereen die wil werken, ook echt aan de slag kan. Oók 55-plussers.

Positieve eigenschappen oudere medewerkers

Oudere medewerkers zijn heel belangrijk voor een bedrijf. Door hun jarenlange ervaring hebben ze veel kennis over het vak én over zichzelf. Door de jaren heen worden veel mensen milder en leren ze meer rekening te houden met anderen. Ook denken ouderen beter na voordat ze iets doen. En meestal zijn ze ook nog eens heel trouw aan hun werkgever. Al die positieve eigenschappen hebben extra waarde op de werkvloer. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat Nederlandse werkgevers meestal tevreden zijn over het functioneren van oudere medewerkers.

Ouderen melden zich minder vaak ziek

Vaak wordt de aanname gedaan dat oudere medewerkers zich vaker ziekmelden. Maar dat is een misverstand. Volgens ouderenorganisatie KBO-PCOB melden oudere medewerkers zich juist minder vaak ziek dan jongere medewerkers. Dit blijkt ook uit onderzoek van het CBS. De conditie van een medewerker speelt meer mee. Dat bepaalt of iemand uitvalt of niet. Een medewerker die lichamelijk en geestelijk fit is, kan tot op hoge leeftijd veel aan. Als ouderen zich toch ziekmelden, zijn ze langer afwezig zijn dan jongere collega’s. Jongeren melden zich vaak maar één of twee dagen ziek, terwijl ouderen gemiddeld langer afwezig zijn. Volgens het CBS zijn oudere medewerkers ongeveer 25 dagen per jaar afwezig. Ze hebben meestal meer tijd nodig om weer helemaal fit te worden of hebben te maken met langdurige klachten.

Lichamelijke en geestelijke klachten

Wanneer oudere medewerkers uitvallen, komt dat soms doordat het werk lichamelijk te zwaar wordt. Maar veel oudere medewerkers krijgen ook geestelijke klachten. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Zo zat 19 procent van de oudere medewerkers bij het laatste verzuim meer dan 50 werkdagen thuis vanwege geestelijke problemen.

Er zijn verschillende redenen voor de geestelijke klachten. Bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie, meningsverschillen op de werkvloer of problemen thuis. Sommige oudere medewerkers hebben moeite met de veranderingen in hun vak, bijvoorbeeld door digitalisering.

Tips om oudere medewerkers vitaal te houden

Ook in dit geval geldt: voorkomen is beter dan genezen. Met de volgende tips houden u en uw klanten oudere medewerkers zo lang mogelijk vitaal:

Kijk of het mogelijk is dat een oudere en jongere collega gaan samenwerken. De jongere collega kan dan de zwaardere taken voor zijn of haar rekening nemen. Ook kan de 55-plusser zijn of haar kennis en ervaring doorgeven aan de jongere medewerker.

Kijk samen en binnen het team of taken anders kunnen worden verdeeld.

Wissel af in taken; dat geeft medewerkers meer werkplezier.

Geef medewerkers uitleg over hoe ze zo gezond en veilig mogelijk kunnen werken.

Denk na of machines kunnen helpen om het werk van de 55-plusser lichter te maken.

Het werk is beter vol te houden door extra pauzes of het aantal werkuren beter te verspreiden over de werkweek.

Investeer in training en scholing van oudere medewerkers; zo kan iemand makkelijker een andere functie gaan doen.

Ga op tijd het gesprek met de medewerker aan over de loopbaankeuzes op latere leeftijd. Wacht niet tot iemand 60 is.

Sazas verzuimverzekering voor AOW-ers

Wanneer een medewerker de AOW-leeftijd bereikt, stoppen veel regelingen én gaat het AOW-pensioen in. In de meeste arbeidscontracten en cao’s staat dat het werk automatisch op de AOW-leeftijd stopt. Sazas wil mensen die na de AOW-leeftijd doorwerken ondersteunen. Binnen de Sazas Verzuimverzekering is het mogelijk om medewerkers tot leeftijd van 70 jaar te verzekeren tegen verzuim. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas