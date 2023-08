Personalia | Mazars versterkt partnerteam Audit & Assurance

Per 1 september 2023 treden Achmed Bouazza, Janine van Muijlwijk, Sven van der Worp en Lars Zuur als partner bij Mazars toe. Met deze uitbreiding wordt de Audit & Assurance praktijk verder versterkt.

Over Achmed Bouazza (1978)

Achmed werkt sinds 2011 bij Mazars. De eerste jaren van zijn carrière waren gericht op IT audit in het kader van de jaarrekeningcontrole. In deze periode is hij ook gestart met ISAE audits om de kennis en expertise op dit gebied te vergroten. Daarna is de focus komen te liggen op third party assurance-rapportages in de sectoren technologie, media & telecommunicatie en financial services. Hij is één van de oprichters van de global third party assurance community van Mazars. Sinds 2017 is Achmed werkzaam als Director in de IT audit & advisory praktijk. Hij is verder verantwoordelijk voor de uitvoering van ISO certificeringen vanuit Mazars Certification Hub en betrokken bij diverse commissies en werkgroepen bij Mazars en bij NOREA.

Over Janine van Muijlwijk (1981)

Janine is na haar studie Bedrijfskunde in 2005 bij Mazars begonnen. In de beginjaren was ze actief voor een breed scala klanten, waaronder in financial services. Sinds 2018 is zij Director in de Audit & assurance praktijk met als focus pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring met (internationale) groepsaudits. Janine is lid van de RJ 610 commissie, die in Nederland verslaggevingsstandaarden voor pensioenfondsen vastlegt. Verder is zij expert op het gebied van toepassing van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en toepassing van data-analyse.

Over Sven van der Worp (1989)

Sven is in 2016 begonnen bij Mazars waar hij sinds 2020 werkzaam is als Director in de Audit & Assurance praktijk. In deze periode heeft hij actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het Audit team in Apeldoorn en heeft hij daarmee een positieve impact gehad op kwaliteit, projectmanagement en klanttevredenheid. Hij is afgestudeerd aan Business Universiteit Nyenrode als registeraccountant. Zijn klantenportefeuille bestaat grotendeels uit ondernemingen in vastgoed, woningcorporaties, constructie, projectontwikkeling en hieraan gerelateerde sectoren. Zijn klanten zijn zowel nationaal als internationaal actief. Sven is actief lid van de marktgroepen real estate en woningcorporaties. Daarnaast heeft Sven ruime ervaring met IFRS en US GAAP en is fraudecoach binnen de controlepraktijk.

Over Lars Zuur (1988)

Lars is in 2011 bij Mazars in dienst getreden en heeft zijn hele professionele carrière bij Mazars vormgegeven. Hij is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als Master of Science in Audit & Accounting en heeft een Executive master in Accountancy (EMA). Hij is zich gaan specialiseren voor klanten in financial services met een focus op banken, vermogensbeheerders, kapitaalmarkt structuren, (beursgenoteerde) beleggingsfondsen en leasing. Lars maakt ook deel uit van meerdere nationale en internationale initiatieven gericht op innovatie, kwaliteit en business development.