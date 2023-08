Zwitserland wil antiwitwasbeleid aanscherpen

De Zwitserse regering komt met nieuwe regels om gaten in de antiwitwaswetging te dichten. Dit gebeurt na druk van onder meer de Verenigde Staten. Advocaten en adviseurs moeten risico’s melden. Ook wordt het toezicht op rechtspersonen, zoals trusts, aangescherpt. Het parlement moet nog over de voorstellen stemmen.

Zwitserse banken zijn ‘s werelds grootste beheerder van offshore vermogen. Het land hecht sterk aan zijn bankgeheim maar wil tegelijk af van zijn imago als veilige haven voor crimineel geld. De afgelopen jaren zijn daarin veel stappen gezet. Zo wisselt het land bankgegevens uit met meer dan 100 landen.

Druk

Desondanks staat Zwitserland onder internationale druk om meer te doen. Daarbij gaat het onder meer om de schimmige wereld van trusts en andere identiteiten, die verhullen wie de werkelijke begunstigde is van geld en bedrijven.

Ruim twee jaar geleden schoot het Zwitserse parlement een wetsvoorstel af dat adviseurs en advocaten onder de wet op het witwassen van geld wilde laten vallen. Volgens de politici was de wet in strijd met de geheimhoudingsplicht die adviseurs en advocaten ten opzichte van hun klanten hebben.

Register

Het nieuwe wetsvoorstel probeert deze klip te omzeilen. Er komt een register waarin bedrijven en andere rechtspersonen de namen van daadwerkelijke eigenaren moeten opnemen. Als het parlement met de nieuwe regels akkoord gaat, worden advocaten, accountants en andere bedrijfsadviseurs die trusts of holdings opzetten of vastgoeddeals regelen, ook onderworpen aan due diligence-regels en rapportageverplichtingen. De geheimhoudingsplicht van advocaten wordt gerespecteerd maar ook advocaten moeten verduidelijken en documenteren welke uiteindelijke begunstigden achter een transactie zitten en wat ze van plan zijn ermee te doen.

De richtlijn van de internationale Financial Action Task Force vereist dat advocaten, accountants en andere bedrijfsadviseurs onder de antiwitwasbepalingen vallen als de transacties nog niet ergens anders onder vallen. Landen als Duitsland en Frankrijk hebben dit al gedaan. In Zwitserland stellen tegenstanders dat dit niet nodig is. Transacties die worden geïnitieerd door adviseurs en zaakwaarnemers leiden meestal tot een relatie met een financiële tussenpersoon die onder de due diligence-verplichtingen valt. Daarnaast is het belangrijk om het advocaat-cliënt privilege te beschermen.